L’avocat principal représentant l’accusé Kenosha, dans le Wisconsin, le tireur Kyle Rittenhouse a déclaré qu’il avait démissionné de son poste au sein d’un fonds de défense qui devrait profiter à son client de 17 ans par souci des problèmes financiers de l’avocat.

L’avocat John Pierce a déclaré vendredi qu’il avait pris la décision plus tôt cette semaine pour éviter toute « apparence de conflit » liée à une série de différends juridiques dans lesquels Pierce et son cabinet ont été accusés de manquer des millions de dollars d’obligations envers les financiers de la société, selon les documents judiciaires.

Pierce, qui a promu à plusieurs reprises le fonds de la Fondation #FightBack sur Twitter, a promis de constituer une «équipe Seal» d’anciens procureurs et défenseurs pour aider son client, accusé dans la fusillade de la semaine dernière qui a fait deux morts et un autre blessé au cours d’une nuit de manifestations. suite à la fusillade de Jacob Blake par la police.

Rittenhouse, a affirmé l’avocat, a agi en état de légitime défense.

Jusqu’à présent, les bailleurs de fonds ont versé plus de 700 000 dollars dans le fonds, fondé avant la fusillade avec une mission plus large «d’intenter des poursuites pour mettre fin aux mensonges de la gauche». Pierce et Lin Wood – un avocat qui a d’abord gagné la notoriété en représentant Richard Jewell, faussement accusé dans l’attentat olympique d’Atlanta de 1996 – sont les membres fondateurs de la fondation. #FightBack Foundation Inc. a été constituée au Texas à compter du 12 août, selon le contrôleur des comptes publics du Texas.

Wood, maintenant membre de contrôle de la fondation, a déclaré vendredi qu’il n’avait « aucune inquiétude » concernant les problèmes financiers de Pierce, affirmant qu’ils étaient antérieurs à la formation de la fondation et à l’association de l’avocat avec Rittenhouse. Il a également déclaré que la fondation était sur le point de conclure un accord avec un avocat externe en tant que garantie supplémentaire sur le fonctionnement de la fondation.

«Si tous ceux qui avaient besoin d’un avocat étaient obligés de faire appel à une entreprise impeccable, personne ne pourrait jamais engager un avocat», a déclaré Wood.

Wood, qui a également représenté Nick Sandmann de Covington Catholic, Herman Cain et John et Patsy Ramsey, a déclaré que la démission de Pierce de la fondation était liée à la séparation de son travail d’avocat de Rittenhouse de la fondation, qui rembourserait Pierce et ses associés pour tous les frais. et les dépenses liées à l’affaire pénale.

Pierce et son cabinet, qui a représenté l’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, ont été impliqués dans une série d’enchevêtrements financiers avec les bailleurs de fonds du cabinet Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht.

Plus tôt cette année, Pierce a reconnu ne pas avoir payé près de 4 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec Karish Kapital, qui avait fourni les avances de fonds fermes, selon des documents judiciaires déposés à New York.

Un avocat de Karish a déclaré que le jugement n’avait pas encore été satisfait et a refusé de commenter davantage.

Une obligation beaucoup plus importante d’environ 65 millions de dollars émerge également d’un bailleur de fonds distinct, Virage Capital.

Virage a refusé de commenter.

Bien que Pierce ait généralement reconnu les problèmes financiers urgents, il a refusé de commenter la façon dont il envisageait de les concilier.

Depuis la fusillade de Kenosha, Pierce a déclaré qu’il était absorbé par son travail au nom de Rittenhouse, qui est devenu une cause célèbre pour certains à droite.

« Ne vous y trompez pas, Amérique, rien de moins que votre droit que Dieu vous a donné de vous défendre, votre famille et votre pays est jugé à Kenosha, Wisconsin », a tweeté Pierce vendredi matin. « Surveillez attentivement et tenez votre gouvernement responsable. »

Trump, interrogé sur la fusillade plus tôt cette semaine, a semblé soutenir l’argument de légitime défense de l’avocat.

Faisant référence à la vidéo de l’incident sur téléphone portable, Trump a déclaré aux journalistes lundi que Rittenhouse «essayait de s’éloigner d’eux, je suppose, on dirait», et a déclaré que les manifestants «l’avaient violemment attaqué». Trump a noté à plusieurs reprises que la fusillade était toujours sous enquête mais semblait également embrasser la défense de Rittenhouse.

Bien qu’il se soit éloigné de la fondation, Pierce a déclaré qu’il ne cesserait pas d’exhorter les gens à faire un don à la cause du suspect.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à aider à collecter des fonds pour la défense d’un client », a-t-il déclaré.

Il s’attend également à ce que son travail et celui de ses associés soient remboursés par la fondation. Tout le travail pour Rittenhouse, a-t-il dit, serait effectué sous les auspices d’une entreprise distincte, à l’exception de l’organisation liée aux réclamations par défaut de taille.

«À un moment donné, vous devez encore payer le loyer et garder les lumières allumées», a déclaré Pierce. « Mais dans ce cas, je vivrais de la terre si je devais le faire. »

