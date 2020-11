C’est un fait que Layda Sansores San Roman, maire actuel à Álvaro Obregón, à Mexico, prépare ses valises pour Campeche, où sera le candidat au poste de gouverneur du parti Brunette. La maire avait mentionné dans différents médias que son intention n’était jamais d’être maire de la capitale, et que son cœur et sa passion politique étaient toujours dans son état d’origine de Campeche, même là où son père Carlos Sansores Perez, mieux connu sous le nom de “El Negro”, à l’extérieur gouverneur du PRI de 1967 à 1973.

Aujourd’hui, à travers une vidéo, la politique populaire il a été “découvert” dans sa carrière à la tête du gouvernement de l’État, même si elle est toujours maire de Mexico.

“Je suis heureux, lors d’une réunion avec les législateurs pour consolider le projet de transformation de López Obrador à Campeche. Il est temps de redonner espoir à ce peuple, que je porte dans mon cœur. ” Il a écrit sur son compte Twitter peu de temps après avoir publié sa vidéo.

Layda Sansores est déjà à Campeche, bien qu’elle soit toujours maire d’Álvaro Obregón, à Mexico (Twitter: @LaydaSansores)

Concernant le maire Álvaro Obregón, dit-il Carlos Nader Argumedo, activiste et politicien dans le bureau du maire, les actions de Sansores laissaient beaucoup à désirer. La preuve en est la plainte constante des habitants de la démarcation par le manque d’attention aux citoyens– même sur les problèmes les plus élémentaires, comme la réparation des fuites d’eau, des nids-de-poule et des lumières grillées.

C’est l’une des communes les moins proches de la société et qui met en œuvre des actions qui ne sont pas précisément les prioritaires.

Le cas le plus emblématique, et sur lequel Nader Argumedo, s’est exprimé à plusieurs reprises avec les habitants de la région, est l’œuvre de l’escalier électrique de (in) justice, comme ils l’ont appelé l’œuvre qui aura une valeur de 190 millions de pesos.

C’est un “marcheur”, d’une longueur de 50 mètres linéaires que, en plus de démarrer dans l’une des zones les plus dangereuses en raison de sa crime élevé, se termine au milieu d’une “colline” d’où il faut descendre à pied, les escaliers roulants ne feront que monter. Comme si cela ne suffisait pas, dit Carlos, les habitants du quartier ne veulent même pas des travaux, mais ils n’ont pas pu l’exprimer car, le jour du début des travaux, des policiers étaient postés à l’entrée des maisons, pour empêcher l’opposition à la construction.

Un autre des travaux contestés de l’administration Sansores était le installation d’ascenseurs pour voitures dans le parking des agents publics de la mairie, d’une valeur de 20 985 878,79 $, travaux exécutés intégralement Pandémie de covid19.

A cette paire d’exemples, des questions sont ajoutées par 53 millions de pesos de récompenses direct Parmi les nombreuses choses à clarifier sur la gestion de Layda Sansores pendant son séjour à Álvaro Obregón, même si elle est déjà heureuse à Campeche.

