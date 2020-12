Au solstice d’hiver, l’inclinaison de la Terre fait que l’hémisphère nord reçoit moins d’heures de soleil, puisque l’étoile royale ne se lève pas si haut à l’horizon (GIF: Jovani Pérez / Infobae)

Nous avons déjà dépassé l’équateur de décembre, et il y en a de moins en moins pour le changement de saison.

Au Mexique, le solstice d’hiver aura lieu ce lundi 21, à 04h03 du matin, heure centrale. À ce moment-là, l’automne s’achèvera et cédera la place à la période la plus froide de l’année tant en République que dans le reste des pays situés dans l’hémisphère nord.

Avec le solstice de décembre, la nuit la plus longue de l’année se produit. Le phénomène est dû à la position de la Terre par rapport au Soleil: Notre planète est plus inclinée, donc l’étoile King atteint une hauteur inférieure à l’horizon. Cela nous fait avoir moins d’heures d’ensoleillement et les températures chutent.

«Au solstice de décembre, le Soleil atteint sa position la plus méridionale dans le ciel, peu importe où nous sommes sur Terre. Dans l’hémisphère nord, le Soleil parcourt son chemin le plus bas et le plus court à travers le ciel ce jour-là. Ainsi, au nord, le solstice apporte le jour le plus court de l’année, en termes d’heures d’ensoleillement»Explique la NASA sur son site Internet.

«Le changement de hauteur du Soleil dans le ciel tout au long de l’année est causé par l’inclinaison de la Terre lorsqu’elle tourne autour de notre étoile locale. L’inclinaison fait monter et descendre la quantité de lumière solaire que chaque hémisphère reçoit dans le cycle annuel des saisons “ajoutée.

Alors que l’hiver commence dans l’hémisphère nord, le solstice d’été se produit dans la région sud de la planète (Photo: Shutterstock)

Cette saison 2020-2021, l’hiver durera trois mois, jusqu’au samedi 20 mars, jour où aura lieu l’équinoxe de printemps.

Cette période de l’année est celle où les températures les plus basses se produisent, mais cela ne se produit pas immédiatement après le solstice. «L’hiver météorologique dans l’hémisphère nord se produit toujours pendant les mois de décembre, janvier et février, car ce sont généralement les mois les plus froids de l’année. Il est basé sur le cycle annuel de la température et non sur une base astronomique », a expliqué Greg Hammer des National Centers for Environmental Information des États-Unis à National Geographic.

«En gros, il faut du temps pour l’eau et la terre pour se refroidir après toute la chaleur qu’ils ont absorbée pendant l’été. Par conséquent, le minimum de lumière du jour n’est suivi de températures plus fraîches que près d’un mois plus tard », a-t-il ajouté.

Alors que le solstice d’hiver se produit dans la partie nord de la Terre, dans l’hémisphère sud, l’été commence. L’explication du phénomène est similaire, mais inversée. En raison de la position de la Terre, les régions du nord sont plus proches du Soleil, reçoivent une plus grande exposition aux rayons de notre étoile et le jour le plus long de l’année se produit. En conséquence, les températures augmentent.

Lieux où le solstice est commémoré

Dans des endroits comme Newgrange, en Irlande, l’arrivée de l’hiver est traditionnellement célébrée (Photo: Wikipedia)

Bien que cette année, en raison de la pandémie, les célébrations de masse soient suspendues, le solstice d’hiver est traditionnellement commémoré dans de nombreuses cultures à travers le monde.

En Iran, le Yaldá est exécuté, le jour où Mithra, un ange, serait né. Il s’agit de personnes qui veillent tard et mangent de la pastèque et de la grenade, entre autres aliments.

Il y a aussi le festival chinois Dōngzhì, qui célèbre comment la lumière commence à céder dans l’obscurité de l’hiver. PPour célébrer des plats spéciaux sont préparés tels que des boulettes de riz avec du gluten appelé tang yuan.

Les commémorations de cette journée ont commencé il y a des milliers d’années. Selon National Geographic, à Newgrange en Irlande, par exemple, un monument funéraire a été construit à l’âge de pierre. C’est un tunnel orienté vers le lever du soleil du solstice. La lumière y pénètre pendant 17 minutes par une fenêtre.

Également au Pérou, les lignes de Nazca, construites entre 800 et 100 avant JC, avoir des alignements avec le solstice d’hiver, selon National Geographic. De même, le temple de Karnak, construit par les Égyptiens il y a plus de 4000 ans, a été créé pour s’aligner sur le solstice d’hiver de Louxor, une ville de la vallée du Nil.

De plus, cet événement peut être lié à Noël. Selon l’historien David Gwynn, de l’Université de Londres, il existe une théorie selon laquelle cette fête a été fixée au 25 décembre pour remplacer la célébration du solstice, car elle était considérée comme païenne.

