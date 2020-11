31 août 1946: dernière audience au tribunal de Nuremberg. Les dirigeants nazis accusés dans ce procès historique tentent de minimiser leur implication lors des dernières allégations. Voici quelques extraits de la chronique faite à l’époque par le journaliste de l’.:

NUREMBERG, 31 août 1946 (.) – (…) Il semble, en les entendant, que chacun des 21 prévenus avait pour mission d’esquisser, chacun à son niveau, le fragment d’un tableau qui, une fois reconstitué , permettre à la nation allemande de se croire innocente de tant de crimes contre l’humanité, puisque ceux qui les ont orchestrés ne se reconnaissent pas non plus coupables.

On a estimé que l’accumulation écrasante de preuves à leur encontre sapait leur attitude impassible. Tout ce sang les étouffe littéralement.

Aujourd’hui, il ressort, et c’est quelque chose de fondamental, que ces accusés que l’histoire dénonce comme coupables ne nient plus les instructions, les atrocités et les crimes du Troisième Reich. Tous vos efforts visent à vous soustraire à votre responsabilité dans ces actes.

“Je n’ai pas ordonné l’extermination des Juifs; je n’ai jamais ordonné de tirer sur des aviateurs alliés; je l’ignorais; je désapprouve cela …”. Mais si la deuxième figure du Reich (Hermann Goering, ndlr) n’était pas en charge de la gestion, on se demande comment l’État hitlérien pourrait fonctionner. Goering, après cet acte d’humilité inattendu, parle de «ma Luftwaffe», de «mon peuple allemand», comme le ferait un souverain. Il mentionne même textuellement la célèbre phrase de Guillaume II: «Je ne voulais pas la guerre».

– Hess ne nie rien –

Comme l’attitude de Rudolf Hess (le subordonné d’Hitler, ndlr) semble sincère qui, après de multiples incohérences, se termine par une proclamation de la foi nazie! Il est le seul à ne pas nier son passé. Il est le seul à rester fidèle à Hitler. Il est le seul à jurer qu’il recommencerait, même s’il devait se retrouver sur le bûcher.

Ribbentrop (Joachim von, ministre des Affaires étrangères, ndlr) qui lui succède, inaugure la série des diplomates. Ce n’est pas le beau Joachim qui a séduit la «gentry» (la bourgeoisie britannique, ndlr), mais un personnage âgé et fade qui récite sa leçon d’une voix monotone et qui sait, avec une trace de finesse diplomatique, la semer de pièges. (…)

Keitel (Wilhelm, chef du haut commandement de la Wehrmacht, les forces armées nazies, ndlr) est le premier du groupe de soldats (…). Ils s’efforceront de faire comprendre qu’ils ont maintenu la tradition de leur caste en tant que soldats loyaux et disciplinés. (…)

Ceux qui attendaient avec curiosité la déclaration de (Ernst) Kaltenbrunner ont été déçus. Lui, âme de la police nazie, général des SS et député d’Himmler, allait-il être le premier à accepter une responsabilité qui a priori semblait l’écraser? Et bien non. En l’écoutant, même Kaltenbrunner semblait innocent du sang versé et des horreurs accumulées. (…)

– Tant de larmes et tant de sang –

Désormais, rien ne surprendra les auditeurs de ce processus.

(L’idéologue Alfred) Rosenberg, auteur du mythe raciste, pouvait parfaitement, de sa voix rauque, se proclamer sioniste, et Streicher (Julius, rédacteur en chef du quotidien antisémite Der Stürmer), se considérer comme un ami d’Israël; Frick (Wilhelm, principal auteur des lois antisémites) pouvait se vanter de sa bonne conscience; Funk (Walther, ancien ministre des Finances) peut pleurer inconsolablement les victimes du nazisme; le bon vieux Schirach (Baldur von, chef de la jeunesse hitlérienne), serait en mesure de comparer la jeunesse hitlérienne à des patronages inoffensifs et Sauckel (Fritz, responsable du travail forcé), le marchand d’esclaves d’Europe, pourra devenir un bon père de famille. Tout cela serait comique sans le souvenir de tant de larmes et de tant de sang.

Schacht (Hjalmar, ancien ministre de l’Économie), a sans aucun doute sauvé sa peau. Dès le début du procès, il s’est séparé du reste des accusés et du régime hitlérien. Aujourd’hui, son désir de ne pas se tromper sur eux se fait sentir plus que jamais, car il a appris ce qu’est un camp de concentration à Flossenburg. Sera-ce suffisant pour effacer vos vraies responsabilités?

afp-ber / mw / dp / af / bl / es