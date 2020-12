Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a considéré comme un «fait historique» l’alliance que le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) et le Parti d’Action Nationale (PAN), ont conclu pour les élections de 2021, dans le but Il a dit que Morena n’a pas de majorité au Congrès, de sorte que le budget n’est pas alloué aux programmes sociaux.

«Eh bien, je l’ai déjà dit, cela génère une certaine satisfaction d’avoir raison, dans ce cas, cela ne fait pas de mal d’avoir raison. Nous avons toujours soutenu qu’ils étaient les mêmes … Ensuite, il a déjà été révélé qu’ils sont les mêmes, ils défendent la même politique de reddition anti-populaire.

Ils se sont réunis pour imposer le modèle néolibéral, pour privatiser, piller, imposer un régime non démocratique et corrompu qui a conduit le pays à une grave crise économique et sociale, une crise de perte de valeurs, car pendant toute la période néolibérale où ils dominaient, l’essentiel était de réussir à tout prix, sans scrupules moraux d’aucune sorte. C’était voler, voler et voler.

Photo: Présidence du Mexique.

Et maintenant qu’une transformation est en cours, un changement, parce qu’ils ne pouvaient pas le supporter, ils ont été envahis par l’angoisse et ils décident d’enlever leur masque et de s’unir. C’est un fait, la vérité, historique, car officiellement le PRI et le PAN sont unis; Avant, l’alliance était de facto, en fait, mais maintenant elle est légale, formelle.

C’est donc intéressant pour -sept- étudiants en sciences politiques; en particulier, des spécialistes de la formation des partis politiques au Mexique“, A déclaré le président mexicain.

López Obrador a souligné que même de nombreuses personnes de «bonne foi» au sein du PRI et du PAN pensaient qu’elles étaient différentes; Mais maintenant, ils ont enlevé leurs masques et de manière “classe” ils critiquent que leur gouvernement, appelé la «Quatrième Transformation», c’est un gouvernement de roturiers, de nacos; et il a dit qu’ils ont raison si la partie discriminatoire avec laquelle ils l’expriment est supprimée.

Photo: Présidence du Mexique.

«Beaucoup de gens de bonne foi pensaient qu’ils étaient différents, même au sein de ces partis, et maintenant on montre qu’ils ne le sont pas. Bien sûr, ils le justifient en disant que le nôtre est un danger pour le Mexique, que le Mexique est détruit, même de manière classiste, ils soulignent que c’est un gouvernement de roturiers. En ce qu’ils ont tout à fait raison, ce qui se passe, c’est qu’ils ne cessent de l’exprimer de manière discriminatoire.

Un caricaturiste conservateur, de ce groupe qui était en charge, a inventé une phrase disant que nous étions le pouvoir des nacos, “ le 4T est le pouvoir des nacos ”; Et si nous l’analysons en profondeur, c’est-à-dire que nous enlèverons la partie discriminatoire, parce qu’ils ont raison, c’est le pouvoir du peuple, mais c’est la démocratie. Démos c’est le peuple, cratos c’est le pouvoir, c’est la démocratie, c’est le pouvoir du peuple », a déclaré le président.

Le président mexicain a assuré que l’alliance PRIANCe qu’il recherche, c’est que le parti pour lequel il est arrivé à la présidence, le Mouvement national de régénération (Morena), et qui a actuellement une majorité au Congrès, le perde aux prochaines élections afin d’avoir le budget public et l’empêcher d’être livré. “Aux plus humbles”.

Photo: Présidence du Mexique.

«C’est pourquoi ils disent: «Unissons-nous. Toute l’alliance n’est pas seulement de gagner des gouvernorats, de gagner des présidences municipales, de gagner des congrès locaux, non, l’essentiel, ce que veulent Claudio X. González et tous les sponsors de ce flush, c’est que nous n’avons pas de majorité à la Chambre des députés. ..

C’est pourquoi ils ont pris cette décision, en plus, avec l’intention de ne pas remporter la majorité à la Chambre des députés lors des prochaines élections. Pourquoi ne veulent-ils pas que nous ayons une majorité à la Chambre des députés?

Ils l’expriment eux-mêmes, car ils ne veulent pas que les gens humbles soient soutenus, les pauvres. Lorsque j’ai présenté l’initiative de convertir le versement de pensions aux personnes âgées, aux filles et aux enfants handicapés en un droit constitutionnel, d’élever au rang constitutionnel l’octroi de bourses aux étudiants pauvres, les soins médicaux, médicaments gratuits, ils ont voté contre », a-t-il expliqué.

Photo: Présidence du Mexique.

López Obrador a assuré qu’il se sentait fier de représenter un «gouvernement qui donne», même si ses adversaires soulignent qu’il est populiste.

“Alors ils n’aiment pas ce qu’ils disent distribuer de l’argent. Ce que nous faisons, c’est livrer le budget à la population et donner la préférence à ceux qui en ont le plus besoin.

Et j’ai toujours dit, il y a des gouvernements qui donnent et il y a des gouvernements qui enlèvent, et je suis très fier de représenter un gouvernement qui donne, même s’ils appellent cela du populisme, du paternalisme, parce que je ne crois pas qu’ils racontent que ce qui va aux pauvres est le paternalisme, c’est le populisme et ce qui va à ceux qui sont au sommet est la promotion ou le sauvetage, comme ils l’ont fait historiquement », a-t-il dit.

A dit que «La grande transformation» que mène son gouvernement est que les fonctionnaires sont incorruptibles, le reste est accessoire.

Photo: Présidence du Mexique.

«Le problème au Mexique, le principal problème au Mexique est la corruption; pour que les fonctionnaires soient incorruptibles. Telle est la grande transformation, c’est la plus importante de toutes, le reste est accessoire, il est complémentaire.

Mais si la corruption est bannie dans le pays, une grande transformation s’opère, c’est l’objectif que nous poursuivons … Imaginez, Comment le pays allait-il avancer, si les grandes entreprises qui avaient kidnappé le gouvernement ne payaient pas d’impôts, si elles devaient payer des impôts, maintenant la plèbe, les nacos, les gens du commun, et ceux au-dessus de non?

Pourquoi allons-nous de l’avant? D’où proviennent les fonds destinés aux politiques de protection sociale? Eh bien, ne pas permettre la corruption », a conclu le président López Obrador.

