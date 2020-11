Lors du conseil d’administration du Banco de la República, qui a lieu ce vendredi matin, la question la plus importante pour la fin de l’année sera abordée: l’élection du nouveau gérant de l’ÉmetteurAprès le départ à la retraite de Juan José Echavarría, actuel manager, qui a annoncé qu’il ne se porterait pas réélu.

Le prochain gérant entrera en fonction en janvier 2021. Il aura un mandat de quatre ans à la tête de l’émetteur et la possibilité de se présenter à deux réélections, ce qui est une aspiration commune des dirigeants de la banque centrale. Cela se justifie en ce que la continuité de la gestion est prise en compte comme bénéfique pour l’établissement, pour laquelle chacun des gestionnaires aurait 12 ans de gestion possible.

La nomination du gérant est entre les mains du conseil d’administration de l’émetteur, qui est composé de sept personnes. Parmi eux, cinq co-directeurs, sous l’autorité de la Présidence de la République, le Ministre des Finances et le gérant, choisi au scrutin secret des co-directeurs, qui présentent leurs propres candidats. Chacun des codirecteurs dispose de trois quotas pour constituer une liste de 21 candidats maximum. Cependant, les demandes peuvent être répétées, constituant une liste plus courte.

Ana Fernanda Maiguashca

Ana Fernanda Maiguashca, co-directrice actuelle de l’Émetteur, est en passe d’être la première femme à diriger l’institution dans l’histoire du pays. L’économie colombienne, discipline gouvernée par les hommes, trouve à Maiguashca une figure de proue du secteur public.

Continue de lire: L’une d’elles pourrait être la première femme à gérer le Banco de la República

Née à Cali, Valle del Cauca, elle est codirectrice de Banco de la República depuis 2013 et avait auparavant travaillé pour l’émetteur pendant trois ans (2003-2006). Il a occupé le poste de vice-ministre technique au ministère des Finances entre janvier 2012 et février 2013 et son travail s’est concentré sur la mise en œuvre de la réforme fiscale de 2012.

Elle a été directrice de la réglementation financière du ministère des Finances entre 2010 et 2011, et surintendante déléguée adjointe à la surintendance financière de la Colombie de 2007 à septembre 2010. Elle a également occupé la direction d’enquêtes économiques à Porvenir. Elle a été nommée par le magazine Forbes comme l’une des 50 femmes les plus puissantes de Colombie.

Selon La República, Maiguashca a le soutien des co-directeurs Carolina Soto, Gerardo Hernández et de l’actuel manager Juan José Echavarría. En outre, il bénéficie du soutien extérieur de dirigeants du secteur privé colombien. Lors d’une conversation avec le journal, Sylia Escovar, présidente de Terpel, a déclaré que “Avoir une femme avec les qualités de Maiguashca serait un jalon de transcendance qui unirait deux grands objectifs de la société: l’inclusion et la capacité”

Image de balise Alberto Carrasquilla

Bien que cela ressemble au prochain candidat à la vice-présidence de la Banque interaméricaine de développement, Alberto Carrasquilla, ministre des Finances, a les yeux rivés sur l’Émetteur et espère rassembler les majorités au sein du conseil d’administration pour se positionner comme le nouveau dirigeant en 2021. Avec le départ d’Echavarría, la possibilité que l’actuel ministre n’ait pas obtenu suffisamment de voix pour occuper le poste est exclue.

Continue de lire: Alberto Carrasquilla: avec la possibilité de gérer un portefeuille plus robuste en dehors de MinHacienda

Ce n’est pas la première fois que Carrasquilla aspire à être un banquier central, mais c’est la seule fois qu’il a de réelles possibilités, car dans les triades précédentes, il n’a pas réussi à être parmi les finalistes. Cependant, sa position en faveur du parti gouvernemental et sa position de ministre des Finances mettent en péril l’indépendance de l’Émetteur. Une banque centrale liée au gouvernement peut amener les investisseurs externes à se méfier de l’autofinancement et, même, du faible équilibre du pouvoir interne.

Selon La República, des sources proches de l’élection, les vice-ministres des finances, Juan Pablo Zárate et Juan Alberto Londoño, ont eu des contacts avec certains co-directeurs pour pouvoir compter sur leurs votes. Selon le journal, Roberto Steiner et Arturo Galindo, co-directeurs, s’exprimeront en faveur du responsable du portefeuille Trésorerie et Crédit public.

Le risque avec Carrasquilla

La Banque de la République, qui s’est historiquement distinguée pour être une institution autonome, elle risquerait sérieusement d’être gérée par l’un des évêques les plus proches d’Uribe et de l’administration actuelle, dirigée par Iván Duque. Depuis la Constitution de 1991, l’Emetteur est séparé de la direction du Gouvernement et choisit, tous les quatre ans, un gérant qui peut être réélu.

Ceci est contesté par le pouvoir du gouvernement national au sein du conseil d’administration. Duque, au cours de son mandat, a placé plusieurs puces au sein du conseil d’administration de la banque. La présence de Steiner et Galindo pourrait faciliter l’élection de Carrasquilla et, par conséquent, favoriser les décisions gouvernementales au sein de l’institution.

Dans sa chronique d’El Espectador, l’économiste Salomón Kalmanovitz, qui était codirecteur du Banco de la República, met en garde contre les dangers de réputation que courrait le pays si Carrasquilla était élu.

«Les implications de laisser la banque centrale entre les mains du gouvernement sont très graves: il peut abuser de la question pour se financer et, même si ce n’est pas le cas, il perd sa réputation dans la communauté internationale. Les agences de notation des risques ont réduit la note de la Colombie en avril dernier et celle-ci est sur le point de perdre sa note d’investissement, ce qui augmentera les intérêts que nous devons payer pour une dette de plus en plus lourde “, Kalmanovitz s’est disputé en septembre de cette année.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

En décembre, payez moins sur votre carte de crédit

La loi sur l’entrepreneuriat comprendrait une réduction pour ceux qui ne se conformaient pas à la mesure d’isolement obligatoire