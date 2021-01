Il Barça a remporté 76-99 à BAXI Manresa lors du dix-neuvième match de l’ACB League qui s’est déroulé ce samedi dans le Pavillon Nou Congost. Il BarçaAvec ce résultat, il s’est imposé en barrages avec 15 victoires en 18 matchs joués. Pour sa part, BAXI ManresaAprès le match, ils sont une victoire derrière les barrages et quatre au-dessus de la relégation avec 8 victoires en 17 matches disputés.

Au cours du premier trimestre, Barça Il était le principal leader du pavillon, en fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel et a augmenté l’écart à un maximum de 13 points (9-22) et a conclu avec 13-22. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe à l’extérieur ont augmenté leur différence et ont marqué la différence maximale (11 points) à la fin du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 25-27. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 38-49 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau dans le jeu électronique, ont eu une différence maximale de 16 points (51-67) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 19-24 et un total de 57-73. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de la BarçaEn fait, ils ont obtenu un 10-2 partiel et ont continué à gagner par 26 points (63-89) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-26. Enfin, le duel s’est terminé sur un résultat final de 76-99 en faveur de la Barça.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Kyle Kuric et Nick Calathes pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 25 points et un rebond et 11 points, 10 passes et six rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Juan Vaulet et Matt Janning, avec 13 points, deux passes et 11 rebonds et 16 points, deux passes et un rebond respectivement.

Lors du prochain match de l’ACB League, BAXI Manresa fera face au Unicaja dans le Pavillon Nou Congost, Pendant ce temps, il Barça sera mesuré avec le Étudiants Movistar dans le Palau Blaugrana.