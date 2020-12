Par Laila Kearney

NEW YORK, 28 décembre (.) – Les prix du pétrole ont chuté lundi, les inquiétudes concernant l’affaiblissement de la demande de carburant et la perspective d’une production plus élevée de l’OPEP + contrebalançant l’optimisme concernant un plan de relance aux États-Unis. .

* Les prix du pétrole s’étaient raffermis plus tôt, le Brent dépassant 52 dollars le baril alors que les démocrates ciblaient des paiements COVID-19 de 2000 dollars après la signature du président américain Donald Trump, sur un programme de dépenses de 2,3 billions de dollars.

* Mais une nouvelle souche du virus au Royaume-Uni a conduit à la réimposition de restrictions de mouvement, affectant la demande à court terme, tandis que les hospitalisations et les infections augmentent dans certaines régions d’Europe et d’Afrique.

* Le brut Brent a clôturé à 50,86 $ le baril, une baisse de 43 cents, ou 0,84%, après s’être négocié jusqu’à 52,02 $ au début de la séance. Le brut West Texas Intermediate (WTI) a clôturé à 47,62 $ le baril, soit une perte de 61 cents ou 1,26%.

* «Nous continuons à nous concentrer sur cette pandémie et sur ce que le mois de janvier apportera», a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital à New York. “Il y a des perspectives pour plus de fermetures et je pense que c’est ce qui retient les choses.”

* Une réunion le 4 janvier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de certains alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d’OPEP +, suscite également des attentes sur le marché.

* Le groupe réduit les baisses record de production pétrolière effectuées cette année pour soutenir le marché.

(Reportage de Koustav Samanta; édité en espagnol par Rodrigo Charme)