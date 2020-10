. / EPA / Marius Becker

Berlin, 31 octobre . .- Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont battu Cologne et Arminia Bielefeld à domicile samedi, alors qu’ils n’avaient pas leurs buteurs Robert Lewamdowski et Erling Haaland.

Le Bayern a battu Cologne 1-2 et son entraîneur, Hansi Flick, a choisi de quitter Lewandowski à Munich pour le réserver pour la Ligue des champions et le match de la semaine prochaine contre Dortmund, qui a gagné 2-0. Bielefeld dans un duel dans lequel Haaland était absent en raison de problèmes de genou

Flick a fait six changements dans le match contre Cologne de l’équipe qui a battu le Lokomotiv Moscou 1-2 en Ligue des champions.

En plus du passage de Choupo-Moting à Lewandowski, Jerome Boteng pour David Alaba, Bouna Sarr pour Lucas Hernández, Javi Martínez pour Leon Goretzka, Leroy Sané au lieu de Corentin Tolisso et Serge Gnabry pour Kingsley Coman sont entrés dans l’équipe.

Le match n’avait pratiquement aucune chance dans les deux domaines jusqu’à ce que le Bayern se retrouve avec un penalty.

Un coup de tête de Gnabry, au centre de Sané et qui ne représentait aucun danger, a frappé la main de Mariusz Wolf. L’arbitre a sanctionné la peine maximale qui a été convertie par Thomas Müller.

Cologne avait pris un bon départ, contrôlant les actions offensives du Bayern et osant chercher des occasions d’attaque.

Le meilleur a été Jacobs, à la 19e minute, avec un tir dévié.

Le Bayern, quant à lui, a eu des difficultés à générer des jeux depuis la zone. À l’exception d’une tête de Choupo-Moting au centre de Müller à la 29e minute, que le gardien Timo Horn a arrêté avec ses poings, il n’y a eu pratiquement aucune arrivée pour l’équipe bavaroise jusqu’à la dernière minute de la première mi-temps, lorsque Gnabry a marqué le deuxième but.

Malgré le fait que le Bayern en seconde période a mieux joué et a eu plus d’arrivée, Cologne a réussi à combler l’écart grâce à Drexler.

Dortmund, en l’absence de Haaland, a vécu avant Bielefeld pour des buts du centre Mats Hummels. Le premier a été marqué d’une cuisse après avoir reçu un corner de Jadon Sancho au deuxième poteau.

Le deuxième, également dans un corner, l’a marqué d’une tête. Ensuite, il a dû être remplacé en raison d’une blessure musculaire qui peut faire des ravages sur Dortmund dans les prochains jours.

En bout de ligne, Mayence a perdu 1-3 à domicile contre Augsbourg et n’a toujours pas marqué de points, tandis que le Werder Brême et l’Eintracht Francfort ont fait match nul 1-1.