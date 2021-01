Bayern a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison Schalke 4-0 lors du match joué dans le Veltins-Arena ce dimanche. Schalke 04 Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Banlieue par un score de 2-1. De la part de l’équipe visiteuse, Bayern Munich a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre FC Augsbourg loin de chez soi et SC Fribourg à domicile, 1-0 et 2-1 respectivement. Après le match, l’équipe de Gelsenkirchen est dix-huitième à la fin du match, tandis que Bayern maintient la direction de la Bundesliga.

Le match a commencé avec un visage pour l’équipe de Munich, qui a débuté à la Veltins-Arena grâce au succès de Thomas Muller à 33 minutes. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui s’est distanciée sur le tableau de bord grâce à un but de Robert Lewandowski à 54 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de Bayern Munich, qui s’est distancé en faisant 3-0 grâce à un autre but de Thomas Muller, réalisant ainsi un doublé à 88 minutes. Après un nouveau jeu, le score augmente de Bayern Munich, qui a augmenté le score avec un but de David Alaba juste avant le coup de sifflet final, en particulier dans le 90, concluant la confrontation avec le score de 4-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Schalke 04 a donné accès à Nassim Boujellab et Alessandro Schopf pour Matthieu Hoppe et Amine Harit, tandis que Bayern a donné accès à Kingsley coman, Jamal musiala, Lucas Hernandez et Eric-Maxim Choupo-Moting pour Leroy Sane, Serge Gnabry, Alphonso Davies et Robert Lewandowski.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Matija Nastasic, de l’équipe locale et un pour Jérôme Boateng, de l’équipe visiteuse.

Avec 42 points, Bayern Munich continue en tant que leader de la Bundesliga, en position d’accès à la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que Schalke 04 il a été placé à la dix-huitième place, en place de relégation en Deuxième Division, avec sept points, en position de relégation en Deuxième Division.

Le lendemain, l’équipe de Christian brut fera face à Werder Brême, tandis que Bayern Munich de Hans-Dieter Flick fera face Hoffenheim.