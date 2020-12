BERLIN (AP) – Aucun public n’a été autorisé à entrer dans le stade. Cependant, les supporters de l’Union de Berlin ont fait en sorte que leur équipe sache qu’ils étaient absents, lors du match au cours duquel ils ont obtenu un excellent résultat contre les dirigeants de la Bundesliga.

Les champions d’Allemagne et d’Europe ont eu du mal à sauver un match nul 1-1 contre l’Union samedi, avec un but de Robert Lewandowski à la 67e minute qui a permis au Bayern de rester en tête à la différence de buts.

Grischa Prömel a donné l’avantage à l’Union après seulement quatre minutes, sur un corner.

Le Bayer Leverkusen a une chance de grimper à la première place ce dimanche s’il bat Hoffenheim.

Union a eu un excellent début de match. Taiwo Awoniyi a testé le gardien Manuel Neuer en face à face dès la première minute.

Les locaux ont continué à pousser, soutenus par des fans hurlants à l’extérieur du stade, et Awoniyi a presque augmenté le score à 2-0 à 22.

“C’était bien pour nous de ressentir ce soutien”, a déclaré le directeur syndical Urs Fischer.

Le gardien de l’Union Andreas Luthe a bloqué un tir de Gnabry avant la pause.

Le Bayern s’est amélioré en seconde période mais était de nouveau proche avant que Luthe n’effectue un bon arrêt pour frustrer Thomas Müller de l’autre côté.

La pression du Bayern a finalement cédé lorsque Kingsley Coman a donné la passe qui a facilité l’égalité pour Lewandowski.

Stuttgart a battu le Borussia Dortmund 5-1 pour prolonger la séquence sans victoire de l’équipe locale en Bundesliga à trois matchs.

L’adolescent américain Gio Reyna a marqué un but brillant pour égaliser le score de 1-1 pour Dortmund à la 39e minute, mais c’était le seul point lumineux d’un après-midi malheureux pour l’équipe de Lucien Favre.

La victoire était la première de Stuttgart sur Dortmund en 14 ans.

Silas Wamangituka a infligé un penalty aux visiteurs à la 27e avant que Reyna ne nivelle après avoir reçu un ballon de Raphaël Guerreiro, le réglant et envoyant un tir sur le gardien Gregor Kobel.

Stuttgart a enregistré deux fois plus de tirs au but que Dortmund en première mi-temps et les a fait compter en seconde. Wamangituka a marqué son deuxième à la 53e minute, Philipp Förster en a ajouté un à la 60e, et trois minutes plus tard, Wamangituka a dépassé Tanguy Coulibaly pour le quatrième des visiteurs.

Jadon Sancho a raté une occasion pour Dortmund avant que Reyna n’ait un but refusé par le VAR, qui a détecté une position avancée.

L’Argentin Nicolás González a complété le passage à tabac dans l’extension.

Leipzig a remporté une victoire 2-0 à domicile contre le Werder Brême, le Borussia Mönchengladbach a fait match nul 1-1 avec le Hertha Berlin, Fribourg a battu Arminia Bielefeld 2-0 et Cologne a battu Mayence 1-0.