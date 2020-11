Les élections au Belize ont deux partis qui ont une chance de gagner les élections, l’un est le Parti démocrate uni (UDP) au pouvoir, dont le candidat est Patrick Faber, une formation à la recherche d’un quatrième mandat consécutif sans précédent. . / Bienvenue Velasco / Archives

San Juan, 10 novembre . .- Le Belize organisera des élections générales ce mercredi malgré les graves inondations causées par la tempête tropicale Eta au cours des dernières 48 heures.

Le Premier ministre du Belize, Dean Barrow, a annoncé mardi que des élections générales auraient lieu mercredi, comme prévu, alors que le pays continue de se remettre des ravages de la tempête.

Des milliers de personnes dans les zones côtières et méridionales ont été touchées par les graves inondations causées dans ce pays d’Amérique centrale par les bandes extérieures d’Eta.

Cependant, Barrow a noté que le report des élections serait quelque peu difficile, car il n’y a rien dans la Constitution du Belize qui stipule un report.

Barrow a également déclaré aux médias qu’il était convaincu qu’il laissait la démocratie du Belize “plus forte” qu’il ne l’avait trouvée.

Les élections au Belize ont deux partis qui ont une chance de gagner les élections, l’un est le Parti démocrate uni (UDP) au pouvoir, dont le candidat est Patrick Faber, une formation à la recherche d’un quatrième mandat consécutif sans précédent.

Aux élections générales de 2015, le parti a remporté 19 des 31 sièges au Parlement.

Johnny Briceño est le pari de l’opposition Parti populaire uni (PUP, en anglais).

La directrice des élections, Josephine Tamai, a déclaré que le Département des élections et des frontières travaillait en étroite collaboration avec l’Organisation nationale de gestion des urgences (NEMO) pour vérifier l’état des inondations dans le pays.

“Nous pourrions avoir des recommandations pour des changements en ce moment, car peu importe combien nous allons aux élections, nous voulons nous assurer que nous avons la sécurité des agents publics et aussi la sécurité des électeurs dans la mesure où ces personnes sortent pour voter”, a-t-il ajouté. .

Tamai a déclaré qu’il est également possible qu’au moins huit bureaux de vote soient utilisés comme abris pour les réfugiés en raison des pluies et qu’il a été en communication avec NEMO à ce sujet.

Pendant ce temps, le commissaire de police Chester Williams a assuré qu’il veillerait à ce que tout le monde respecte le couvre-feu qui a été imposé dans le cadre des efforts visant à arrêter la propagation de la pandémie de coronavirus.

“Nous avons également le fait que nous allons avoir un couvre-feu le soir des élections et que la police appliquera à nouveau le règlement sur le couvre-feu. Mais en même temps, comme je l’ai dit, avant qu’il y ait certaines catégories de personnes qui sont il doit permettre de se déplacer pendant les heures de couvre-feu », a-t-il ajouté.