Ce Black Friday (Black Friday) de 2020 sera très différent, ce sera peut-être le plus noir de tous aux États-Unis si les sévères restrictions et confinements dus à la pandémie COVID-19 reviennent.

Miami World / Diario Las Americas

Les détaillants ont commencé la saison beaucoup plus tôt cette année dans l’espoir d’éviter les foules dans les magasins et les goulots d’étranglement des expéditions en novembre et décembre.

Les grandes chaînes de magasins telles que Best Buy, Macy’s et Target proposent généralement leurs plus grosses offres Black Friday pendant le week-end de Thanksgiving, mais cette année, elles ont commencé à partir d’octobre.

Le Black Friday a longtemps été le début quasi officiel de la saison de Noël aux États-Unis, mais en cette occasion atypique en raison de la pandémie et en attendant que la plupart des achats soient en ligne, les chaînes de distribution tentent d’éviter un inondation de commandes vers Noël entraînant des retards et des expéditions plus chères.

Malheureuse réalité

Les États-Unis sont maintenant censés traverser une nouvelle vague d’infections virales et plusieurs États tels que Washington, New York, New Jersey et l’Illinois ont resserré les réglementations sanitaires qui incluent des fermetures d’entreprises, des couvre-feux et d’autres limitations qui affectent l’économie tout au long le pays.

Les prétendues portes claquantes du jour de Thanksgiving sont annulées et les entreprises tentent de diriger de nombreux acheteurs vers leurs sites Web pour éviter les foules et le chaos.

«Nous nous préparons pour une saison des fêtes comme aucune autre que nous ayons vue auparavant», a déclaré Brian Cornell, PDG de Target.

Les analystes prévoient que cette année, les consommateurs achèteront probablement moins de cadeaux car ils ne se rendront pas à de grandes réunions familiales traditionnelles. Ils se concentreront plutôt sur les cadeaux liés à la maison, des vêtements de sport aux articles ménagers et aux consoles de jeux.

«Les acheteurs seront très sélectifs dans leurs achats», a prédit Ken Perkins, président de Retail Metrics, une société de recherche sur les ventes au détail.

Le premier des grands changements de cette saison a commencé avec Amazon Prime Day à la mi-octobre, un événement qui se produit en juillet, mais qui a été reporté par la pandémie. À partir de cette date, la pression sur les autres chaînes de magasins telles que Target, Walmart et Best Buy a commencé.

Sud de la Floride

Dans le sud de la Floride, les cas se multiplient également et des voix se font entendre pour et contre une nouvelle détention; cependant, le gouverneur Ron DeSantis comprend la situation actuelle et l’impact qu’un autre ensemble de restrictions et de fermetures aurait sur l’économie de l’État.

DeSantis a déclaré que chaque localité peut prendre des décisions particulières sur le virus en fonction du niveau des cas et des hospitalisations, mais qu’elle s’oppose à un autre verrouillage et à des contrôles rigoureux car ce serait désastreux pour la Floride.

“Désormais, nous sommes mieux préparés et il y a une meilleure connaissance de la pandémie qui permet la pratique de divers traitements efficaces contre la maladie et réduit les complications et les décès”, a déclaré le gouverneur.

Dans presque toutes les villes du sud de la Floride, des mesures de santé préventives contre le COVID-19 sont maintenues, telles que l’utilisation de masques, la réglementation dans les lieux publics, entre autres.

Contrairement aux années précédentes où des milliers de touristes étrangers arrivent également à Miami et dans d’autres villes voisines de différents pays pour profiter de réductions de Noël, le également appelé SARS-COVID-2 a ralenti ce flux de consommateurs flottants qui renforcent les bénéfices chaque année. de milliers d’entreprises; restaurants, hôtels, compagnies aériennes, centres commerciaux et locations temporaires.

Réajustements en période de pandémie

Walmart, basé à Bentonville, Arkansas, a commencé ses ventes en ligne le 4 novembre et en magasin le 7. Le deuxième événement a débuté en ligne le 11 novembre, suivi d’un événement similaire en magasin le 14. Il mettra fin à ses remises en ligne. le 25 novembre et ajoutera de nouvelles réductions après Thanksgiving et le traditionnel Black Friday.

D’autres chaînes comme Macy’s ont déclaré que leurs offres du Black Friday seraient prolongées et encourageraient davantage les achats en ligne.

Selon les prévisions de ShopperTrak, le trafic en personne dans les magasins de détail devrait diminuer de 22 à 25% au cours des six semaines clés de la saison des fêtes, par rapport à la même période en 2019.

Le géant suédois du meuble Ikea a prévu une campagne à partir du 24 novembre, baptisée Buy Back Friday, pour acheter les meubles de ses clients puis les revendre. À partir de cette date, les clients recevront un bon d’achat pouvant aller jusqu’à 50% du prix initial de l’objet Ikea livré, similaire à ce que font depuis des années les fabricants de téléphones et autres appareils tels qu’Apple et Samsung.

Un scénario atypique

On ne verra pas en ce Black Friday les centaines de personnes qui se jettent contre les portes des grands magasins et des locaux d’entreprises emblématiques lors de leur ouverture, scènes qui se répètent chaque année dans le cadre d’une euphorie célébrée par les chefs d’entreprise et critiquée par les amoureux. du vrai Noël avec paix, tradition, harmonie sociale et familiale.

Les réajustements et la réinvention des entreprises au milieu d’une pandémie qui ne s’arrête pas, les mesures sanitaires et l’énorme augmentation des achats en ligne, en font Vendredi noir Dans un événement très différent de ceux vécus il y a des années, certains prédisent même avec une relative certitude que ce sera le Black Friday le plus sombre de tous, en ligne avec ce que les Américains ont souffert depuis mars de la pire pandémie de l’histoire de l’époque. moderne.