PORTLAND, Oregon (AP) – Coby White a converti 21 points et saisi 10 rebonds et, malgré les pertes, les Chicago Bulls ont battu les Portland Trail Blazers 111-108 mardi soir.

Otto Porter Jr. a ajouté 19 points et 13 rebonds aux Bulls, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

CJ McCollum a été le meilleur des Blazers avec 26 points, dont six triples, tandis que Damian Lillard a récolté 24 points et six passes.

Les Blazers avaient 20 points d’avance au début du match, mais les Bulls ont réduit ce revenu et ont égalé le score 91-91 au quatrième grâce à un pointeur de 3 de Porter. Un autre panier de trois points de Garrett Temple a mis Chicago devant 96-94 avec 6:36 à jouer pour le buzzer final.

Portland a repris la tête 100-98 sur un 3 points de Carmelo Anthony avant que les Bulls ne reviennent à bord grâce à un panier de la recrue Patrick Williams avec 4:12 à faire.

Sur une séquence passionnante à domicile, Lillard a été victime d’une tentative de 3 points et a effectué tous ses lancers francs, rapprochant Portland 106-103. Il a fait deux autres lancers francs avec 30,8 secondes à faire pour réduire encore plus l’écart.

Un Zach LaVine à 3 points semblait être le panier gagnant de Chicago jusqu’à ce que Lillard marque à nouveau depuis la ligne des trois points pour mettre les Blazers à un point à seulement 5,7 secondes de la fin. Blanc a frappé une paire de lancers francs pour mettre Chicago en tête 111-108, et Portland n’a plus eu le temps de réagir.

Pour le quatrième match consécutif, les Bulls ne pouvaient pas compter sur Lauri Markkanen, Ryan Arcidiacono, Chandler Hutchinson et Tomas Satoransky pour le protocole NBA contre COVID-19. Hutchinson et Satoransky ont été testés positifs pour le virus et sont isolés.