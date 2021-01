La livraison de l’administration des ports du pays à la marine a été approuvée par le Congrès l’année dernière (Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Un groupe de 46 sénateurs de tous les partis d’opposition contestés devant la Cour suprême de la justice de la nation (SCJN) la réforme approuvée l’année dernière au Congrès mexicain quoi transféré l’administration des ports du pays du ministère civil des Communications et des Transports à la Marine, dans ce que les critiques ont qualifié de «Militarisation» du secteur.

Les législateurs de la PAIN (Parti d’action nationale), PRI (Parti révolutionnaire institutionnel), Mouvement citoyen, PRD (Parti de la révolution démocratique) et même le sénateur Emilio Alvarez Icaza, sans groupe parlementaire, a signé une action d’inconstitutionnalité envoyé à la plus haute juridiction du pays pour résoudre le problème.

Le défi, répertorié cette semaine, était remis par le ministre président de la Cour, Arturo Zaldívar, à l’un des 10 magistrats de la Plénière, pour examiner le cas et déterminer si vous entrez ou non à l’action d’inconstitutionnalité.

Jusqu’à 46 des 128 sénateurs, tous de l’opposition, ont contesté la militarisation devant la Cour (Photo: Graciela López / Cuartoscuro)

Les sénateurs ont contesté la publication en décembre dernier de la réforme au Journal officiel de la Fédération sur la base de deux principes, selon le document consulté par Infobae Mexique: “D’un côté transférer les pouvoirs de la marine marchande du ministère des Communications et des Transports au ministère de la Marine », ont-ils indiqué.

D’un autre côté, ils ont ajouté: «transférer les pouvoirs de sûreté portuaire de l’autorité civile au secrétaire de la marine en tant qu’autorité militaire». Pour cette raison, ont-ils conclu, “ils sont contestés en tant que système de régulation tendant à engendrer ledit transfert de pouvoirs juridiques”.

Parmi les législateurs qui ont soutenu l’action d’inconstitutionnalité figurent les coordinateurs parlementaires Dante Delgado (MC), Miguel Angel Mancera (PRD) et l’ancien chef des sénateurs PAN, Mauricio Kuri, ainsi que d’autres législateurs éminents tels que Jorge Carlos Ramírez Marín, Josefina Vázquez Mota, Kenia López, Alejandra Reynoso, Verónica Delgadillo, Lilly Tellez et Xóchitl Gálvez.

Le sénateur de Morena Germán Martínez, l’un des plus critiques de la militarisation des ports, a également signé l’action d’inconstitutionnalité (Photo: Cuartoscuro)

Étonnamment, un sénateur de Morena apparaît sur la liste, le parti majoritaire dans les deux chambres du Congrès et dont le fondateur est le président Andrés Manuel López Obrador, qui a envoyé l’initiative: le législateur Germán Martínez, l’une des voix les plus critiques de la réforme.

La réforme en est actuellement à sa dernière étape: après avoir été approuvée par le Sénat et la Chambre des députés, désormais Il restera à respecter le transfert de ressources humaines, financières et matérielles, qui doit être réalisé dans les 180 prochains jours, soit six mois, du Secrétariat des Communications (SCT) et des Transports au Secrétariat de la Marine (Séminaire).

En outre, les ressources humaines, financières et matérielles dont dispose le SCT en ce qui concerne la Coordination générale des ports et de la marine marchande, y compris les administrations portuaires intégrales et en général, toutes les ressources nécessaires à l’exécution des attributions qui seront transférés à Semar, tels que le dragage, les ports, et l’enseignement nautique, ils seront transférés à cette dernière unité au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la même, juin prochain.

AMLO a assuré qu’il était nécessaire de contrôler la marine, car les médicaments sont transférés via les ports mexicains (Photo: Cuartoscuro)

Parmi les nouvelles facultés de la marine, il y aura le réglementation des communications et du transport par eau. De plus, le Semar exercer l’autorité maritime dans les zones marines mexicaines, ports et terminaux, ainsi que octroyer des contrats, des concessions et des permis dans ce domaine.

Les réformes ont été approuvées malgré les protestations menées il y a quelques semaines par des membres de la marine marchande, qui avaient manifesté leur «inquiétude et leur rejet» pour les “conséquences désastreuses pour le commerce maritime que l’approbation entraînerait” de l’avis.

Et c’est que López Obrador a été celui qui a proposé l’initiative en juillet dernier, sévèrement critiquée, même au sein de son gouvernement, depuis le chef de l’époque du SCT, Javier Jiménez Espriú, a démissionné en raison de cette différence. L’argument du président est qu’en raison de la corruption qui prévaut dans le secteur, la seule solution était d’impliquer le Forces armées.

L’administration des ports par le Secrétariat de la Marine a été considérée comme une “militarisation” du secteur par les critiques (Photo: Courtesy Semar)

«Nous considérons qu’il est essentiel que les ports soient contrôlés par le Secrétaire de la Marine pour de nombreuses raisons, l’une d’elles est que Beaucoup de drogues de synthèse entrent dans les ports et nous ne pouvons contrôler cela que si nous avons une institution comme la marine, une institution comme le Secrétariat de la Marine en charge des ports», A exprimé López Obrador dimanche dernier.

Le président mexicain a nommé le capitaine Ana Laura López Bautista début décembre 2020 en tant que coordinatrice générale des ports, après Rosa Islanda Rodríguez, son prédécesseur, elle a été élue à la tête du Secrétariat fédéral à la sécurité et à la protection des citoyens.

Des universitaires et des experts ont déclaré à ces médias l’année dernière que la décision de confier l’administration des ports du pays à la marine “dépasse les limites de la Constitution». “La loi est très claire pour limiter les actions des forces armées”, ont-ils indiqué.

