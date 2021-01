Défense et justice est sorti pour jouer la finale de la Coupe d’Amérique du Sud avant Lanús prêt à être le principal protagoniste de la journée. L’objectif de Adonis froid en première mi-temps, il a permis à ceux menés par Hernan Crespo prendre les devants sur le tableau d’affichage et, déjà en seconde période, un bêtisier de l’arrière-plan grenat les a rapprochés de la consécration au stade Mario Alberto Kempes dans la province de Cordoue.

Déjà en temps réduit, Washington Camacho arrangé le 3-0 définitif qui a confirmé le premier titre international de ceux de Florencio Varela. Cependant, cette action avant la seconde conquête était fondamentale.

Ils étaient 16 minutes de la seconde mi-temps. El Halcón a continué d’être l’équipe la plus claire sur le terrain contre un Lanús très passif et l’avantage sur le tableau de bord leur a permis de jouer avec une certaine tranquillité. Cependant, c’était l’erreur de Alexis Perez celui qui a pratiquement scellé le résultat: après une avance défensive qui semblait maîtrisée, le défenseur de Lanús a voulu jouer un ballon pour le gardien Lautaro morales, mais il a échoué. Malheureusement pour lui, celui qui a intercepté le ballon était l’attaquant Braian Romero, buteur du tournoi, qui a défini avec une subtilité et décrété le 2-0.

Une fois qu’il a réalisé la résolution de la pièce, le visage du Colombien n’a fait que dénoter la déception. Avec son équipe deux buts au tableau d’affichage à une demi-heure de la fin – et avec peu de ressources de football en évidence dans l’après-midi de Cordoue – l’illusion de la consécration commençait à s’estomper.

Ce n’était pas un bon après-midi pour la défense de Lanús (REUTERS / Marcelo Endelli)

El Garnet, qui a su conquérir ce concours dans son édition 2013, arrivé à ce stade avec une défaite sensible, puisque Lautaro Acosta, emblème et capitaine de l’équipe, a atteint la limite des cartons jaunes. Dans son remplacement, Luis Zubeldia a choisi Lucas Vera. L’autre variante réalisée par le groupe Sud était l’entrée de l’expérimenté Guillermo Burdisso en défense à la place de Matías Pérez. L’ancien Boca et Independiente avait été préservé en ronde de demi-finale en raison d’un malaise musculaire, mais sa présence en finale n’a pas suffi au Garnet pour laisser une meilleure image.

Pour atteindre la définition du tournoi, Lanús a dû traverser une route difficile, puisqu’il a dû se rendre à la hauteur de Quito (Université catholique d’Equateur) et La Paz (Bolívar de Bolivie) et s’imposer face à trois champions de la Copa Libertadores: San Pablo, Independiente et Vélez. Tandis que ceux de Florencio Varela ont prévalu à leur manière contre Sportivo Luqueño du Paraguay, Vasco da Gama (Brésil), Bahia (Brésil) et Deportes Coquimbo du Chili.

Il est à noter que c’était le première finale de la Coupe d’Amérique du Sud avec deux équipes du même pays, quelque chose qui s’est passé lors de la Copa Libertadores dans ses éditions de 2005 (San Pablo-Atlético Paranaense), 2006 (San Pablo-Inter de Porto Alegre) et 2018 (River-Boca).

Au-delà du sport, cette édition du Sudamericana a décerné un succulent prix financier au lauréat du trophée qui porte ce nom depuis 2002. La défense et la justice ont pris 4.000.000 dollars, tandis que Lanús a obtenu 2 millions de dollars américains.

