Claudia Villafañe avec Dalma et Gianinna

Dans une définition passionnante, Claudia Villafañe a été consacré ce lundi champion de Masterchef Célébrités. La femme d’affaires a remporté le bras de fer Analía Franchín lors d’une nuit pleine d’émotions, dans laquelle ils étaient également présents Dalma et Gianinna Maradona. “Elle a vraiment tout laissé, je sais qu’elle est très nerveuse, et nous aussi, donc le meilleur pour nous deux, en faire une belle nuit”, a déclaré l’aînée des sœurs. Intrigué par le surnom de la femme d’affaires, Santiago del Moro il lui a demandé où le “Tata», Auquel elle a répondu:« C’était Benja, et maintenant Rome il a été copié, mais il était l’inventeur du nom ».

Après le concours, la mère de Rome il a voulu rendre hommage à sa mère dans les réseaux. “Toujours avec vous! Pour toujours les 4 ensemble! Merci Babu! Merci Tata! (Le flequi de Tata est comme ça parce que nous l’avons jeté dans la piscine!) “Il a écrit sur son compte Twitter avec une image tendre des trois en pleine fête, mais faisant également référence à son père, Diego Maradona, décédé le 25 novembre.

Le post que Dalma a dédié à Claudia Villafañe (Photo: Twiter)

Dans ce même post, un adepte lui a dit: “Signez pour la deuxième saison”, car la rumeur disait que Dalma allait être du match. Mais elle a noté: «Ils m’ont invité mais j’ai déjà dit non. Je ne suis pas préparée! Je pleure toujours de nulle part … Je ne veux pas m’exposer! “. Il faut se rappeler que ces derniers jours, la sœur de Gianinna a fait la une des journaux pour ses combats avec Luis Ventura, qu’elle a accusé d’être un menteur pour avoir déclaré avoir interdit à l’une de ses tantes d’entrer dans le cimetière où reposent les restes de son père, et avec Rocío. Oliva, qui avait assuré que son père n’avait pas assisté à son mariage parce qu’elle n’avait pas invité ses sœurs.

Quelques heures avant la grande finale, Dalma était en colère contre ceux qui prétendaient que l’émission de télé-réalité était réparée. “J’ai fait la grave erreur de lire certains des commentaires que ma mère et Analía écrivent à propos de la finale et ils leur disent tous les deux que la finale est arrangée pour que chacun gagne.»Il a écrit dans une histoire sur Instagram aux côtés d’émojis rieurs. Et il a poursuivi sa décharge: «Où en sommes-nous?Je ne peux pas croire ce que deux femmes baisent ainsi Puissance soyez la finale! Celui qui a le plus besoin du prix ne gagne pas! ” Et il a clos le sujet, essayant d’apaiser les esprits des gens: «Détendez-vous, aujourd’hui est une nuit de joie! Mon cœur va à Tata, mais ils sont tous les deux dignes. Ne gonflez pas! Il y a des choses vraiment sérieuses, ne vous laissez pas empoisonner par un programme télé, profitez-en! ».

Cependant, maintenant Dalma était heureuse de la réussite de sa mère dans le concours gastronomique. Le responsable de l’annonce du champion était Martitegui: «Le gagnant de Masterchef est …le Tata“Il a souligné la joie de toutes les personnes présentes dans l’étude. Quelques minutes après avoir su qu’elle était devenue la gagnante, Claudia a eu le moment de dire quelques mots émouvants: «Il y a un manque de personnes que j’aimerais être ici, comme mes petits-enfants, Benjamin, qui est avec son père et Roma, que son père ne veut pas voir à la télévision. Ma mère, qui est en mauvaise santé, et le père de mes filles qui ne l’est pas, et mes amis». Et puis, les yeux pleins de larmes, elle a fermé en assurant: “Je suis très reconnaissante et heureuse”

