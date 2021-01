Dortmund a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-0 contre Wolfsburg ce dimanche dans le Parc Signal Iduna. Borussia Dortmund est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Union Berlin. Concernant l’équipe visiteuse, VfL Wolfsburg est venu de battre 1-0 à domicile pour Stuttgart dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Dortmund est quatrième, tandis que Wolfsburg il est sixième à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Dortmund, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but Manuel Akanji à 66 minutes. Encore une fois marqué Borussia Dortmund, qui a augmenté le score grâce à un but de Jadon sancho juste avant le coup de sifflet final, précisément à 90 ans, mettant ainsi fin au duel avec un score de 2-0 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs de remplacement. L’entraîneur de Dortmund a donné accès à Steffen tigges, Emre peut et Dan Zagadou pour Erling haland, Marco Reus et Giovanni Reyna, tandis que Wolfsburg a donné le feu vert à Amiral Mehmedi, Joao Victor, Maxence Lacroix, Daniel Ginczek et Bartosz Bialek pour Yannick Gerhardt, Josip Brekalo, Marin pongracic, Renato Steffen et Xaver Schlager.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Mats Hummels, Thomas Delaney et Erling haland, de Dortmund et un à Renato Steffen de Wolfsburg.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 14, Dortmund s’est positionné à la quatrième place, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, tandis que Wolfsburg il est sixième, à la place de l’accès à la Ligue Europa.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Dortmund va affronter RB Leipzig et, pour sa part, VfL Wolfsburg le fera contre Union Berlin.