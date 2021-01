La brasserie Mahou-San Miguel maintient son objectif de croissance en tant qu’entreprise et est attentive aux «opportunités» d’achat qu’elle espère émerger sur le marché tant en Espagne qu’à l’étranger en 2021, alors qu’en Inde elle n’exclut aucun scénario. . / MARISCAL / Archives

Madrid, 3 janvier . .- Le brasseur espagnol Mahou-San Miguel maintient son objectif de croissance en tant qu’entreprise et est attentif aux “opportunités” d’achat qu’il compte émerger sur le marché tant en Espagne qu’à l’étranger en 2021, tandis qu’en Inde, il n’exclut aucun scénario en raison des mauvais résultats de sa filiale.

Face à la possibilité que les difficultés économiques provoquées par le covid-19 conduisent à des mouvements de concentration menés par les grandes multinationales du secteur, le PDG de la firme, Alberto Rodríguez-Toquero, est franc lorsqu’il s’agit d’afficher ses intentions: ” Cette société n’est pas à vendre, nous travaillons à gagner du volume ».

Dans un entretien avec ., Rodríguez-Toquero est confiant pour reprendre le chemin de la croissance en 2021 et prévoit un exercice “d’opportunités” qui permettent de profiter de la situation de “solvabilité” dans laquelle se trouve la firme malgré l’impact de la pandémie dans leurs comptes, dans le but de «rendre l’entreprise plus robuste».

«Nous sommes une entreprise, familiale, indépendante, et nous avons cette vocation à grandir», déclare le dirigeant, qui attend un «premier semestre turbulent» jusqu’à l’arrivée de l’été, où il s’attend à un «tournant» et le la situation s’améliore.

“Nous n’avons jamais cessé d’être attentifs aux opérations qui pourraient survenir. En Espagne, nous avons investi dans des sociétés de bière artisanale et nous continuerons de le faire”, prévoit-il.

Le groupe, leader du marché national et avec un chiffre d’affaires de 1400 millions d’euros en 2019, analysera les options qui sont présentées dans les secteurs liés à la bière et à l’eau (il possède la marque Solán de Cabras), et sur le marché étranger ils se concentrent sur les États-Unis.

«Nous avons vu que le marché artisanal fonctionne là-bas, c’est un lieu où nous sommes et où nous voulons être plus malgré le fait que c’est aussi très exigeant et compliqué. S’il y a des opportunités, nous en profiterons», explique Rodríguez-Toquero.

Au contraire, la société garde actuellement «toutes les options» ouvertes sur son investissement en Inde, un marché «très volatil» où les résultats en termes de volume et ses performances sont «mauvais», bien que pour le moment «non» il y a une décision prise. “

Dans ce pays, elle possède une filiale détenue à 100% depuis 2014 et dispose également de son propre centre de production; l’objectif initial était de le rentabiliser d’ici 2019.

Interrogé sur les possibilités d’entrer dans un autre pays d’Amérique latine – ils sont déjà présents au Chili -, le directeur général de Mahou-San Miguel souligne que la région présente des difficultés car sur la plupart des marchés il existe déjà de grands groupes au leadership consolidé , auxquels s’ajoutent des barrières tarifaires.

Rodríguez-Toquero avance que l’activité internationale du groupe a augmenté l’année dernière malgré la crise, avec la bonne performance de sa marque San Miguel dans les supermarchés du Royaume-Uni en tant que protagoniste principal.

Malgré le fait que 2020 ne sera pas une bonne année en termes de résultats – ils anticipent des pertes après une baisse de plus de 30% de leurs ventes d’hospitalité -, le directeur général du groupe insiste sur le fait que le cabinet dispose d’une solvabilité suffisante pour faire face cette année avec optimisme.