Des passants se promènent dans un secteur commercial à São Paulo .

Le Brésil a dépassé la marque de six millions de cas confirmés de covid-19, sur notification de 38397 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, tel que rapporté par le ministère de la Santé.

Le nombre total d’infectés dans le pays sud-américain, l’un des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, s’élève désormais à 6020164, selon le dernier bulletin publié par le portefeuille.

Au cours de la même période, les autorités ont également été informées 552 nouveaux décès en raison de la maladie, avec laquelle le total des décès a atteint 168 613.

Le ministère a également signalé que 2 176 autres décès présumés font l’objet d’une enquête des autorités sanitaires pour sa possible relation avec le virus.

Le géant sud-américain a également 5 422 102 récupérés de covid-19, ce qui équivaut à 90,1% du total des infectés, tandis que 429 449 autres patients sont toujours sous surveillance médicale.

Un homme passe un test de dépistage du coronavirus dans la favela de Maré le 13 octobre 2020, à Rio de Janeiro, au Brésil. . / Fabio Motta / Archives

Les chiffres indiquent une accélération de la pandémie dans le pays, qui a réussi à réduire à la fois le nombre de cas et de décès en octobre après avoir enregistré en moyenne plus d’un millier de décès par jour au plus fort de la pandémie, entre avril et mai.

Les experts avertissent que le Brésil vit, ainsi que divers pays du monde, un probable deuxième vague de l’urgence sanitaire sans avoir passé le premier.

De même, les gouvernements régionaux du pays ont mis en garde la veille contre une possible «tragédie épidémiologique» de grande ampleur si l’exécutif refuse de reconnaître que le pays connaît une deuxième vague d’épidémie de covid-19 et s’abstient d’adopter les mesures nécessaires. pour y faire face.

Cependant, le ministère de la Santé a exclu que le Brésil traverse une deuxième vague de la maladie et allègue que les chiffres sont insuffisants pour un tel diagnostic, malgré la forte augmentation des décès, des infections et des hospitalisations due au covid-19 ces derniers jours.

Le gouvernement dirigé par le président Jair Bolsonaro Il est l’un des plus sceptiques au monde sur la gravité de la pandémie et a critiqué les mesures de distanciation sociale imposées par les administrations régionales et municipales pour lutter contre le coronavirus.

Le chef de l’Etat allègue que de telles mesures n’arrêteront pas le pathogène mais qu’elles peuvent générer une faillite généralisée des entreprises et des licenciements massifs de salariés, et que la faim peut causer plus de décès que la maladie elle-même.

(Avec des informations d’.)

