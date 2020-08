Des dizaines de personnes protégées par des masques marchent dans la zone sud de Sao Paulo (Brésil). . / Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 30 août (.) .- Le Brésil a enregistré 366 décès liés au COVID-19 le dernier jour et accumule 120828 décès au total, selon le gouvernement ce dimanche, qui a laissé des scènes de plages pleines de baigneurs à Sao Paulo et Rio de Janeiro, deux des régions les plus durement touchées par la pandémie.

Selon la newsletter du ministère de la Santé, le nombre de personnes infectées a atteint 3 862 311 dans le pays, après avoir ajouté 16 158 nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures.

Ce dimanche était le quatrième jour consécutif en dessous des mille décès quotidiens, même si les chiffres pendant les week-ends sont généralement inférieurs en raison de la moindre activité des organismes publics et des laboratoires.

Dans un premier temps, le ministère de la Santé a signalé 566 décès dus au coronavirus le dernier jour, mais peu de temps après, il a réduit ce nombre à 366. Cette différence s’est toutefois ajoutée au solde de samedi, portant le nombre quotidien de décès. enregistré ce jour-là était de 958 et non de 758 comme le portefeuille le rapportait au début.

En chiffres absolus, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la pandémie, juste derrière les États-Unis, et six mois après le premier cas, enregistré le 26 février, le virus est toujours hors de contrôle dans certaines régions du territoire national.

Le taux de mortalité par maladie dans le pays, qui compte 212 millions d’habitants, s’établit désormais à 57,5 ​​décès pour 100 000 habitants.

Les autorités sanitaires enquêtent également sur 2 772 décès supplémentaires qui auraient pu être causés par la maladie.

En revanche, le nombre de patients guéris est passé à 3 031 559, ce qui représente 78,5% de tous les infectés.

Encouragés par les bonnes températures de ce dimanche, des centaines de baigneurs ont envahi les plages de Sao Paulo et Rio de Janeiro, les deux États brésiliens les plus touchés par la pandémie en nombre de morts (29.978 et 16027, respectivement), malgré toujours des restrictions sanitaires. actuel.

La solution pour mettre fin à l’urgence sanitaire semble être liée à l’apparition d’un vaccin.

L’incidence élevée du COVID-19 a transformé le Brésil en laboratoire d’essais au monde, car quatre vaccins sont déjà en cours d’essais cliniques sur l’homme.

L’Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa) a également indiqué qu’elle s’efforçait de réduire les délais d’enregistrement d’un éventuel vaccin avec l’idée de l’approuver dans un délai allant jusqu’à 60 jours, une fois qu’ils auront reçu toute la documentation nécessaire.

VISITE DU GOUVERNEMENT POLÉMIQUE DANS UNE RÉGION AVEC DES INDIGÈNES ISOLÉS

Selon le dernier bulletin du Secrétariat de la santé autochtone (Sesai), lié au ministère de la Santé, 377 autochtones sont morts au Brésil du COVID-19, tandis que 22 923 ont été infectés.

Les chiffres du gouvernement ne tiennent pas compte des décès et des positifs des populations autochtones dans les zones urbaines, de sorte que les chiffres pourraient être plus élevés.

En outre, ces derniers jours, une nouvelle controverse est née après la visite d’une délégation officielle dirigée par le missionnaire évangélique Ricardo Lopes, qui est en charge de l’organisme d’État qui s’occupe des populations autochtones isolées, dans la région de Vale do Javari.

Le Vale do Javari est situé dans l’État d’Amazonas, près de la frontière avec le Pérou, où se concentrent les plus grandes populations autochtones isolées du monde.

Selon le parquet, la délégation de Lopes a l’intention de pénétrer à l’intérieur de ce territoire et de visiter certaines bases où se trouvent des professionnels qui traitent directement avec les populations autochtones de contacts récents, ce qui peut exposer ces populations extrêmement vulnérables à de nouvelles maladies.

L’Union des peuples autochtones du Vale do Javari a condamné dans une note la présence de Lopes, dont la nomination a été suspendue par la justice pour ses liens religieux, et a assuré qu’elle répondait aux «jeux politiques» pour «offrir des fonctions publiques aux peuples autochtones « .