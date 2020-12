Le Brésil définit les exigences pour l’utilisation d’urgence du vaccin contre le covid-19 = (Fichier Photos + Vidéo) = Sao Paulo, 2 décembre 2020 (.) – L’Agence nationale de surveillance de la santé du Brésil (Anvisa) a dévoilé mercredi les critères qu’elle exigera pour Approuver l’utilisation d’urgence des vaccins contre le covid-19, qui connaît une réapparition dans ce pays, le deuxième avec le plus de décès dus à la pandémie. Cette demande ne peut être faite que par les fabricants dont les vaccins sont en dernière phase de test au Brésil, a-t-il déclaré. Lors d’une conférence de presse, Gustavo Mendes, directeur général des médicaments et produits biologiques de l’agence de régulation, c’est le cas de quatre sociétés pharmaceutiques, bien qu’aucune d’entre elles n’ait fait une telle demande jusqu’à présent, a rapporté Anvisa. Ce sont AstraZeneca / Oxford, Pfizer / BioNTech, CoronaVac et Janssen, qui réalisent la troisième et dernière phase de test. L’utilisation d’urgence, si elle est approuvée, sera réservée à un public spécifique, en fonction des caractéristiques de chaque vaccin, et cette autorisation ne doit pas être confondue avec l’enregistrement sanitaire nécessaire pour qu’un vaccin soit utilisé dans toute la population, a déclaré Mendes. Les vaccins autorisés pour une utilisation d’urgence ne peuvent être commercialisés et ne seront administrés que par le système de santé publique, a-t-il ajouté. Le Brésil, avec 212 millions d’habitants, compte 6,4 millions d’infections et plus de 174 000 décès dus au nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé mardi un calendrier préliminaire qui prévoit que lorsque l’utilisation générale d’un vaccin est approuvée, ses premiers bénéficiaires seront les agents de santé, les personnes âgées de plus de 75 ans ou de plus de 60 ans vivant dans des asiles ou des établissements psychiatriques et le Le plan ne fournissait pas de détails sur les délais ou la logistique. En 2021, le Brésil devrait recevoir 42 millions de doses dans le cadre de l’initiative internationale nal Covax Facility et 100 millions de doses supplémentaires du vaccin produit par AstraZeneca / Oxford. Selon le ministère de la Santé, cet accord permettrait la production de 160 millions de doses supplémentaires sur le territoire national au deuxième semestre, tandis que le gouvernement de São Paulo a signé un contrat avec la société chinoise SinoVac pour recevoir six millions de doses de CoronaVac. , qui doit durer jusqu’à fin décembre, en plus de s’approvisionner pour fabriquer 40 millions de doses supplémentaires dans cet état de 46 millions d’habitants, le plus peuplé du pays. pr / js / dga