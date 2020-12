Mise à jour avec bilan du vendredi /// Brasilia, 11 décembre 2020 (.) – Le Brésil a dépassé les 180000 décès dus au coronavirus ce vendredi dans le cadre d’un rebond de la maladie qui a conduit plusieurs États à adopter de nouvelles mesures préventives malgré le président Jair Bolsonaro assure que le pays est “au bout” de la pandémie. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a notifié le décès de 672 personnes, portant le total à 180 437, un bilan dépassé uniquement par les États-Unis. Dans une pandémie qui a déjà causé plus de 1,5 million de décès dans le monde. Les infections totalisent 6 836 227, dont 54 428 au cours des dernières 24 heures. Les courbes de mortalité et de cas ont enregistré un rebond inquiétant ces dernières semaines. Le nombre moyen de décès en 7 jours est de 635, contre 324 il y a exactement un mois (son plus bas après le pic de la pandémie entre juin et août, avec plus de 1000 morts par jour). Les experts mettent en garde contre un scénario qui pourrait être encore plus. sombre après les réunions membres de la famille à la fin de l’année et avec l’été austral sur le point de commencer dans ce pays de 212 millions d’habitants. ” [la situación] pire avec l’été, car il y aura encore plus de mouvements de personnes, sans mesures de contrôle et avec une bonne partie des politiques d’isolement démantelées », a déclaré à l’. le chercheur Christovam Barcellos, du prestigieux institut scientifique Fiocruz. Le président de droite Bolsonaro, qui depuis le début de la pandémie a critiqué les mesures de confinement pour leur impact économique et a affirmé jeudi que le Brésil vivait “la fin de la pandémie”. “Le président a tort, je ne sais pas d’où il a tiré cette idée , aucun indicateur ne le montre. Nous vivons une période d’inflexion à la hausse, nous tombions et maintenant nous augmentons “en nombre, dit Barcellos. – Nouvelles restrictions -” Les gens sont très encouragés à bouger pour faire les courses de Noël, pour célébrer Noël et le Nouvel An, avec des fraternisations et des sorties au restaurant “, explique le chercheur José David Urbáez, de la Société brésilienne des maladies infectieuses. Certains États et municipalités tentent de freiner le processus de flexibilité qui a commencé lorsque la pandémie a semblé reculer pour atteindre une moyenne de 330 décès quotidiens en novembre, après être resté à plus de mille entre juin et août L’état du Mato Grosso do Sul a ordonné un couvre-feu nocturne à partir de lundi prochain, pour quinze jours à Rio de Janeiro, où il a été autorisé à les centres commerciaux fonctionnent 24 heures sur 24 en décembre, le bureau du maire a interdit le stationnement sur les plages le week-end ou les jours fériés. Les rapports indiquent également que que sept des 27 capitales des États ont un taux d’occupation des unités de soins intensifs (USI) supérieur à 90% .La saturation des USI répond à «une démobilisation des services de santé» après la montée de la pandémie. “De nombreux professionnels ont été licenciés, des hôpitaux de campagne et des équipes [médicos] ils ont été démontés. C’est très inquiétant “, observe Barcellos. – Fausse tranquillité – La perspective d’un vaccin à court terme est une épée à double tranchant, qui instille une fausse tranquillité, préviennent les experts.” Ils nous disent que nous pouvons être calmes parce que le vaccin est là. close “, mais” le discours devrait être plutôt celui de “rester à la maison, le vaccin arrive déjà” “, explique l’infectologue Urbáez. L’autorisation éventuelle d’un vaccinateur est également devenue une autre source de confrontations politiques. Bolsonaro s’interroge sur l’utilisation possible de CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac, qui mène sa troisième et dernière phase d’études à Sao Paulo, un État gouverné par son adversaire politique Joao Doria. «Tous ces mouvements fractionnaires ne vont pas avoir l’impact de la dimension. cela est nécessaire “, car pour obtenir un impact pertinent dans une campagne de vaccination, une” coordination nationale “est nécessaire, prévient Urbáez. L’infectologue insiste pour rappeler à la population les bases:” Estam Vous êtes dans une pandémie, avec un virus hautement transmissible, qui prend la vie des plus vulnérables et c’est pourquoi il faut se protéger et ne pas aller fêter la fin de cette année “.val-js / dg ——– ————————————————– —