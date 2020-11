Le président Jair Bolsonaro a déclaré mardi qu’il fallait affronter la pandémie de coronavirus avec courage et que le Brésil devait cesser d’être “un pays de pédés”, dans une référence péjorative à la peur du COVID-19, la maladie qui a tué plus de 162000 personnes et 5,67 millions infectées dans le pays 14/10/2020 REUTERS / Adriano Machado

BRASILIA, 10 novembre (.) – Le président Jair Bolsonaro a déclaré mardi qu’il fallait affronter la pandémie de coronavirus avec courage et que le Brésil devait cesser d’être «un pays de pédés», dans une référence péjorative à la peur du COVID-19. la maladie qui a tué plus de 162 000 personnes et infecté 5,67 millions dans le pays.

“Maintenant, tout est la pandémie. Je suis désolé pour les morts, je suis désolé. Nous mourrons tous un jour, ici nous mourrons tous un jour (…) Il ne sert à rien de fuir cela, de la réalité. Nous devons cesser d’être un pays des pédés », a déclaré le président lors d’une cérémonie au palais du Planalto.

Lors de la relance du tourisme, Bolsonaro a soutenu que la pandémie avait été “surestimée” et a critiqué ceux qui ont commencé à effrayer les gens avec la possibilité d’une deuxième vague de la maladie.

(Rapport de Ricardo Brito. Édité en espagnol par Javier Leira)