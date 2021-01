Des travailleurs enterrent le cercueil avec le corps d’un défunt par covid-19 dans la zone destinée aux victimes de la pandémie au cimetière public de Nossa Senhora Aparecida, le 8 janvier 2020, à Manaus, Amazonas (Brésil). . / Raphael Alves

Sao Paulo, 10 janvier . .- Le Brésil, qui fait face à une deuxième vague de pandémie, a enregistré ce dimanche 469 nouveaux décès dus au covid-19 au cours des dernières 24 heures et le total s’élève déjà à 203.100, a rapporté le gouvernement.

Selon le dernier bulletin du ministère de la Santé, le pays, l’un des plus touchés au monde par la crise sanitaire du nouveau coronavirus, a également enregistré 29792 nouvelles infections, qui ont déjà accumulé 8105790 cas depuis le 26 février dernier. .

Malgré le fait que les chiffres tendent à être plus bas le week-end en raison de la réduction du personnel pour enregistrer les données, le Brésil a connu une accélération de la pandémie cette semaine en raison de la foule provoquée par les vacances de Noël et du Nouvel An.

Le géant latino-américain a dépassé cette semaine les 1000 décès quotidiens dus au coronavirus à quatre reprises et a atteint un nombre record de cas jeudi dernier (87843), des chiffres qui confirment le Brésil comme l’un des épicentres mondiaux de la pandémie.

Cela en fait le deuxième pays avec le plus de décès par covid dans le monde après les États-Unis et le troisième avec le plus de cas après la nation nord-américaine et l’Inde.

Malgré les chiffres élevés, le gouvernement assure que plus de 7,16 millions de personnes se sont rétablies de la maladie, ce qui représente 88,4% de celles qui ont souffert de la covid-19.

735 039 autres patients, 9,1% des personnes infectées, sont toujours sous surveillance médicale dans les hôpitaux ou à leur domicile après avoir été testés positifs lors de tests cliniques.

NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS CHEZ LES VOYAGEURS DU BRÉSIL

Le ministère de la Santé a confirmé aujourd’hui que le Japon avait identifié une nouvelle souche variante du virus SRAS-CoV-2 chez quatre voyageurs arrivés à Tokyo en provenance du pays sud-américain.

Les passagers ont débarqué dans la capitale japonaise le 2 janvier, après un passage en Amazonie, et ont présenté des symptômes bénins, c’est pourquoi ils restent en quarantaine à l’aéroport de Tokyo, selon un communiqué.

Selon les informations fournies par les autorités japonaises au ministère de la Santé, la nouvelle variante comporte 12 mutations, dont l’une est la même trouvée dans des variantes déjà identifiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ce qui implique un plus grand potentiel de transmission. du virus.

Le portefeuille a toutefois précisé qu ‘”il n’y a pas de preuves scientifiques indiquant un impact sur l’efficacité du diagnostic de laboratoire ou des vaccins actuellement à l’étude contre le covid-19″.