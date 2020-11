Le député fédéral brésilien Eduardo Bolsonaro s’entretient avec le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araujo sur une photo (.)

Brésil décrit comme “offensive“Et”irrespectueux“Le contenu d’une lettre de l’ambassade du régime chinois publiée sur Twitter dans laquelle elle répudie que le fils du président Jair Bolsonaro, député Eduardo Bolsonaro, accusera le géant asiatique de cyberespionnage pour les allégations d’imposer Huawei dans la pose de ses réseaux 5G en Amérique latine.

“Le ton et le contenu offensants et irrespectueux de la déclaration susmentionnée portent atteinte à l’image de la Chine devant l’opinion publique brésilienne“Dit le chancelier Ernesto Araujo dans un message diplomatique envoyé à l’ambassade, et dont les extraits ont été publiés ce jeudi par le député Bolsonaro Sur Twitter. “Le traitement des sujets d’intérêt commun par les agents diplomatiques” de Chine dans Brésil “à travers les réseaux sociaux n’est pas constructif, crée des frictions totalement inutiles et ne sert que les intérêts de ceux qui ne souhaitent pas promouvoir de bonnes relations“Bilatéral, a ajouté le texte.

Réaction de Itamaraty, précédemment divulguée par la presse brésilienne, s’est produite après Chine Il a répudié dans une lettre sévère que le député accusait le géant asiatique de promouvoir le cyberespionnage via la technologie 5G, que le Brésil envisage de soumissionner au premier semestre 2021 et dans lequel la proposition du régime dirigé par Xi Jinping à travers de Huawei.

Le député a affirmé lundi dans un tweet – qu’il a supprimé le lendemain – que le gouvernement brésilien soutient le programme “Clean Network” – de l’administration de Donald Trump– cherche à créer “une alliance mondiale pour une 5G sûre, sans espionnage depuis la Chine».

Au début du mois, le gouvernement de Bolsonaro adhéré au plan Atout pour former un réseau mondial qui exclut la technologie, qui selon Washington, est manipulé par le Parti communiste chinois (PCC), y compris 5G de Chine HuaweiBien que le législateur n’ait fait aucune mention expresse de la compagnie de téléphone.

Eduardo Bolsonaro a écrit lundi une série de tweets sur la 5G au Brésil et les dangers de l’adoption de la technologie proposée, entre autres acteurs du régime, la société Huawei (Twitter)

“Le Brésil soutient le projet américain de 5G et s’éloigne de la technologie chinoise», A déclaré le député sur son Twitter. Le législateur, dans un autre trille, a fait référence aux entités “agressif et ennemis de la liberté», En utilisant le PCC comme exemple. Bolsonaro Jr. n’a rien fait de plus que de reproduire une déclaration conjointe des États-Unis et du Brésil et de la commenter. “Le programme auquel le Brésil a adhéré vise à protéger ses participants contre les invasions et les violations des informations privées des citoyens et des entreprises. Cela se produit lors de la répudiation d’entités classées comme agressives et ennemies de la liberté, comme le Parti communiste chinois.».

La délégation de Chine, le premier partenaire commercial du Brésil, s’est mis en colère contre les opinions du député et l’a attaqué. Il a estimé que ces mots étaient “infondés”, malgré les rapports de divers pays partageant sa crainte.

17) J’ai en vue les intérêts de vous deux qui sont généralement tendus au partenariat bilatéral. Au contraire, elle a des conséquences négatives et accuse la responsabilité historique de perturber la normalité du partenariat Chine-Brésil. – Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) 24 novembre 2020

“Contre le courant de l’opinion publique brésilienne, le membre du Congrès Eduardo Bolsonaro et certaines personnalités ont produit une série de déclarations infâmes qui, en plus de ne pas respecter les faits de la coopération sino-brésilienne et le bénéfice mutuel qu’elle procure, sapent l’atmosphère amicale. entre les deux pays et nuire à l’image du Brésil. Nous pensons que la société brésilienne, en général, ne soutient ni n’accepte ce type de position“A déclaré la déclaration qui qualifiait les déclarations du législateur de”Extrême droite américaine». Le ministère brésilien des Affaires étrangères a estimé que ce document avait été rendu public offensant.

Et la menace du régime: “Nous exhortons ces personnalités à cesser de suivre la rhétorique de l’extrême droite américaine (…) Sinon, elles subiront les conséquences négatives de porter la responsabilité historique de perturber la normalité de l’alliance Chine-Brésil».

(Avec des informations de l’. et des médias brésiliens) .-

