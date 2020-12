Le ministère brésilien de la Santé prévoit de vacciner les groupes à risque et la «population générale» contre le covid-19 dans un total de 16 mois après l’approbation du vaccin, selon les détails du plan national de vaccination publié ce mardi.

Une fois “un vaccin enregistré ou une utilisation d’urgence autorisée”, la distribution pour les 26 Etats et le District fédéral “se fera dans cinq jours”, a déclaré le ministre Eduardo Pazuello dans un document avec des détails sur le programme de vaccination, demandé par la Cour fédérale suprême (STF), la plus haute juridiction du pays.

Lundi, le juge de la STF Ricardo Lewandowski a demandé au ministre de préciser les dates de “début et de fin du plan national de vaccination”, mais dans sa réponse, Pazuello a indiqué que ces informations dépendent de l’approbation de l’immuniseur par le régulateur sanitaire Anvisa.

Le ministre a cependant estimé une “période approximative de quatre mois” pour vacciner les quatre groupes à risque du géant sud-américain de 212 millions d’habitants, dont des personnes de plus de 75 ans, des professionnels de santé, plus de 60 vivent dans des résidences et des peuples autochtones.

Dans “une période de 12 mois la vaccination de la population générale se terminera, qui dépendra, de manière concomitante, de la quantité d’immunobiologique disponible pour l’utilisation”, donc le plan devrait se terminer dans “environ 16 mois”, ajoute le document .

Le Brésil, théâtre d’essais de phase 3 pour quatre vaccins, enregistre déjà près de 7 millions d’infections et plus de 182 000 décès, un nombre surpassé uniquement par les États-Unis.

Au cours du week-end, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a été durement critiqué par la presse nationale pour «l’incompétence» du gouvernement à formuler le programme de vaccination, qui, selon les experts, est attendu depuis longtemps.

Le gouvernement brésilien “garantit” l’accès à quelque 300 millions de doses: 180 millions de celles développées par Oxford en alliance avec AstraZeneca et l’institut brésilien Fiocruz; 42 millions du conglomérat international Covax et plus de 70 millions de Pfizer, toujours en négociation.

Développé par le laboratoire chinois Sinovac et l’institut Butantan de Sao Paulo, le vaccin Coronavac est pour l’instant exclu du programme national de vaccination.

Le président Bolsonaro rejette son utilisation et l’appelle le «vaccin chinois de Joao Doria», le gouverneur de Sao Paulo et son principal rival aux élections présidentielles de 2022.

Le ministère, qui lancera officiellement le programme de vaccination ce mercredi, prévoit de vacciner au moins 70% de la population pour arrêter la pandémie, soit environ 148 millions de personnes.

val / mel / lda