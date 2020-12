RÍO DE JANEIRO (AP) – L’économie brésilienne a progressé de 7,7% au troisième trimestre de l’année par rapport aux trois mois précédents, a rapporté jeudi l’institut national des statistiques. Les données pourraient indiquer une reprise plus lente que prévu par les autorités après des décaissements records d’aide fiscale en raison de la pandémie.

Les données montrent le plus grand bond trimestriel depuis 1996, lorsque la série historique a commencé, et ont aidé le Brésil à sortir de la récession technique, caractérisée par deux trimestres consécutifs de contraction. Mais l’activité n’est pas encore revenue à son niveau pré-pandémique COVID-19.

Le ministère brésilien de l’Économie avait prévu une croissance de 8,3% pour la période, selon un bulletin publié le 17 novembre.

L’expansion entre juillet et septembre a coïncidé avec le versement d’une assistance d’urgence à plus de 60 millions de personnes pour atténuer l’impact de la pandémie et avec la réouverture des activités dans la plupart des États.

“Les données sont décourageantes en raison de l’énorme relance budgétaire utilisée par le gouvernement pour aider l’économie à se redresser”, a déclaré à l’Associated Press Emerson Marçal, coordinateur du centre de macroéconomie appliquée à la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo.

L’aide, d’une valeur d’environ 110 dollars par mois, a contribué à relancer les ventes au détail et a contribué à la reprise de l’industrie, a déclaré Marçal. La fin de l’aide, provisoirement prévue pour décembre, et la possibilité de nouvelles restrictions des activités en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 pourraient compromettre la vitesse de récupération, a-t-il ajouté.

Le Brésil a confirmé plus de 6,4 millions de cas de coronavirus et 174 000 décès. Ces dernières semaines, les infections ont augmenté dans certaines grandes villes comme Sao Paulo et Rio de Janeiro. Le président Jair Bolsonaro a insisté sur le fait que l’impact économique des restrictions et des quarantaines pourrait être plus dommageable pour le Brésil que le virus lui-même.

Les banques brésiliennes estiment que le produit intérieur brut chutera de 4,5% en 2020, une baisse plus faible que prévu dans les autres pays de la région. Le Fonds monétaire international prévoit que l’économie brésilienne sera la moins affectée d’Amérique latine et des Caraïbes, une région qui chutera en moyenne de 8,1%.