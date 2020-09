MADRID, 21 sept. (EUROPA PRESS) –

La Mission en Bolivie du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé ce lundi à ce que les campagnes électorales se déroulent «dans un climat sûr de liberté et de non-violence», après les récents actes de violence. contre les groupes politiques et les candidats.

Dans le cadre de la Journée internationale de la paix et deux semaines après le début des campagnes électorales, la Mission a condamné via Twitter les épisodes de violence enregistrés dans le pays ces dernières semaines,

Depuis le 6 septembre, ajoute-t-il, neuf événements de violence se sont produits dans les villes de Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba et Santa Cruz contre différents groupes politiques. La communauté citoyenne (CC), le CREEMOS, le Front pour la victoire (FPV) et le Mouvement pour le socialisme (MAS) ont été l’objet de ces actes, et « dans deux d’entre eux, des membres de la presse ont été attaqués », selon la Mission. .

Dans ce contexte de tension croissante due à la proximité du rendez-vous avec les bureaux de vote, la Mission a fait appel à tous les acteurs pour que les campagnes soient basées sur « la tolérance, la civilité et le respect mutuel », puisque « le désir du peuple bolivien à tenir des élections pacifiques doit prévaloir. «

Samedi dernier, le Bureau du Médiateur bolivien a condamné par une déclaration « les actes de violence et d’agression perpétrés au début de la campagne électorale par des partisans et des militants de certains magasins politiques qui aggravent encore la polarisation politique qui existe dans le pays. pays avant les élections générales du 18 octobre « .

Plus précisément, l’institution a dénoncé ce qui s’est passé le 17 septembre dans la ville d’Oruro, où des groupes de personnes ont jeté des pierres sur la caravane CREEMOS et proféré des insultes contre son candidat à la présidentielle, Luis Fernando Camacho, et critiqué les actes de violence commis par la résistance des jeunes de Cochala, qui a attaqué samedi une caravane du MAS dans la ville de Cochabamba.

Il a également condamné le fait que des groupes de personnes aient empêché CC de tenir un acte à El Alto et a rappelé la responsabilité du Tribunal suprême électoral > afin qu’elle se déroule dans > afin que la la population « peut exercer ses droits politiques » lors des prochaines élections.

La crise politique actuelle en Bolivie a éclaté avec les élections du 20 octobre 2019, lorsque l’opposition a dénoncé la fraude électorale de l’ancien président Evo Morales, qui a été confirmée par l’Organisation des États américains (OEA) après avoir détecté des «irrégularités».

Morales a démissionné et s’est exilé – d’abord au Mexique puis en Argentine -, entraînant une vague d’émeutes qui a fait plus de 30 morts dans des affrontements entre ses partisans et ses détracteurs et avec les forces de sécurité.

Les parties ont convenu de répéter les élections le 3 mai mais ont dû être reportées en raison de la pandémie de COVID-19, et plus tard elles ont été fixées au 6 septembre mais ont été reportées à nouveau, ce qui a également déclenché des manifestations et des mobilisations.