La fourniture de paniers alimentaires pour garçons et filles de 0 à 6 ans, en aide aux familles à faibles revenus touchées par l’isolement général obligatoire vécu dans le pays pendant les mois de mars à août 2020, a rencontré un nouveau cas de corruption révélé pour la Contrôleur général de la nation, qui a établi un alerte pour détournement de ladite aide vers des personnes décédées ou qui se faisaient passer pour les tuteurs de mineurs dans différentes régions du pays, entre autres situations.

Au total, ils étaient 69 alertes sur le territoire national lors du premier pic de la pandémie.

Les livraisons ont été effectuées par des entrepreneurs de Institut colombien de la protection de la famille aux mères de la communauté et aux institutions prestataires de services, et son objectif était de fournir de la nourriture aux garçons et aux filles de 0 à 6 ans feuilles de calcul gérées manuellement, qui ont été, plus tard, la base de l’enquête qui a permis à l’entité d’établir l’alerte.

Mange les morts

Selon le Direction de l’information, de l’analyse et de la réaction immédiate du Bureau du contrôleur (DIARI), l’une des découvertes a été de constater que 15 580 participants au programme sont déclarés décédés par le bureau du registraire.

Au Chocó, où 37 paniers alimentaires ont été livrés, 16 mineurs les ont reçus et ils sont également déclarés décédés par l’entité.

À Nariño, le même cas a été présenté avec 2 mineurs décédés.

Familles nombreuses réparties dans les communes du pays

Un autre cas est celui des tuteurs qui ont rempli des formulaires pour plus de 150 mineurs dans différentes régions de Colombie.

Par exemple: à Chimichagua, Cesar, une bénéficiaire a reçu des paniers de nourriture pour 172 de ses «enfants», puis en a géré davantage pour les municipalités de Fundación, Magdalena et Buenaventura.

Autre cas: celui de l’oncle «politique» de 134 mineurs, qui a reçu toutes les rations, sans les distribuer à ses «neveux».

Le département de La Guajira figure parmi les personnes mentionnées pour corruption dans l’alimentation des nourrissons par le contrôleur / . / Hugo Penso / Archive

Paniers arrivés et autres en attente

Les résultats sont également liés à la chaîne logistique alimentaire, réalisée par des entrepreneurs de l’Institut colombien de la protection de la famille.

Alors que dans le département de La Guajira Les tuteurs des bénéficiaires mineurs ont reçu un total de 4548 paniersÀ Medellín, pas un seul panier n’a été livré parmi ceux prévus pour les mois de mai, juin et juillet.

Le fait: la capitale de la montagne devrait recevoir 2691 paniers.

Lors d’une pandémie, les cas de corruption liés à l’alimentation des familles à faible revenu ont augmenté alors que le pays était isolé / (Diario La Verdad).

Des chiffres qui ne sympathisent pas avec la crise

Pour la DIARI, le montant de cette affaire de corruption avec alimentation des enfants, atteint 2 241 millions de pesos, avec un coût par portion de 80 000 pesos.

Ce chiffre n’est pas compatible avec la réalité de milliers d’enfants qui ont souffert d’épisodes de faim pendant le premier pic de la pandémie.

Tandis que le Le Bureau du contrôleur a géré cette alerte, a averti l’Institut colombien de la protection de la famille de l’importance de numériser ses processus.

La DIARI obtenu ces résultats en comparant plus de 100 000 formulaires remplis à la main à travers le pays. Le travail détaillé des chercheurs a permis la création d’un algorithme capable de détecter des incohérences dans ces types d’enregistrements.

De plus, l’annonce du Bureau du contrôleur a souligné que de nombreux contrats avec des fournisseurs, de l’ordre de 12 087 millions de dollars, n’ont toujours pas été livrés, bien qu’ils aient effectué des décaissements pour la conformité des contrats.

