Photo de fichier. Des gens font la queue pour remplir des demandes d’emploi tout en recherchant des opportunités d’emploi à Bogotá, Colombie, le 31 mai 2019. REUTERS / Luisa González

Le bureau du maire de Bogotá, par l’intermédiaire du secrétariat du gouvernement, a créé le programme d’emploi “ Es Trabajo Local ”, qui vise à promouvoir la relance économique dans les villes de la capitale du pays, offrant 6 700 postes vacants aux femmes, aux jeunes et aux personnes de plus de 50 ans.

«Avec des programmes axés sur les travaux, la création d’emplois et la relance des cœurs productifs des localités et un investissement de près de 276 milliards de la part des fonds de développement local, un grand effort de promotion de la relance économique locale commence». site Web du projet.

Au total, il y a 15 sites à Bogotá où le programme propose des offres d’emploi: Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar et Sumapaz.

Les personnes intéressées à postuler doivent consulter le site Web bogotalocal.gov.co. Vous y trouverez les postes vacants auxquels vous pouvez postuler: les soignants de l’espace public, les guides environnementaux, les agents d’entretien du réseau routier local, les travailleurs sociaux et les moniteurs d’équipage (chef d’équipe). Une fois le poste vacant choisi, vous devez lancer le processus de candidature.

Quelles sont les exigences?

1. Vous devez saisir vos données dans le formulaire d’inscription disponible sur le site Web.

2. Remplissez le profil du poste vacant auquel vous postulez.

3. Résider dans l’une des localités participantes et le prouver au moyen du certificat de résidence délivré par le bureau du maire local.

4. Si vous êtes un vendeur informel dans la localité, vous devez le prouver avec le certificat d’enregistrement de vendeur informel à HEMI.

Pour compléter votre processus d’inscription, vous devez joindre au format pdf votre pièce d’identité, votre certificat de résidence dans la localité correspondante ou un récépissé de domiciliation publique dont la validité est inférieure à deux mois et votre certificat d’enregistrement de vendeur informel (uniquement si applicable) .

Une fois votre candidature complétée, vous serez contacté par un conseiller Compensar, l’opérateur du programme, qui enregistrera officiellement votre CV et vous évaluera pour voir si vous avez les compétences nécessaires pour occuper le poste.

S’il est sélectionné, il aura un contrat de trois mois, via une société de services temporaires, et son salaire sera de 1 ou 1,5 SMMLV selon le poste auquel il postule, et il bénéficiera d’une subvention de transport et d’avantages juridiques.

