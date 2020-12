Après avoir annoncé officiellement qu’il y aura un couvre-feu nocturne pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, les 24, 25, 26 et 31 décembre, les 1er et 2 janvier de 12h00 à 6h00. suis, à Medellín, maire de la ville, Daniel Quintero, en dialogue avec La FM, a confirmé que si les mesures nécessaires ne sont pas prises à temps, en janvier, la ville devra revenir en quarantaine.

Le maire a mentionné qu’il y a une très grande préoccupation concernant le comportement des citoyens car, ils agissent comme si le covid-19 avait disparu avec l’arrivée de décembre, «il y a une inquiétude mondiale sur les vacances et les risques qu’elles comportent, s’inquiètent pour 24 et 31 parce qu’ils ne savent pas comment c’est célébré à Medellín, où un verre passe par 50 bouches, s’ils le lavent avant la fin de la fête », a-t-il déclaré à la station.

En outre, il a assuré que la culture d’Antioqueños consiste à célébrer dans les rues, à boire le même verre et à s’embrasser, ce qui entraînera l’infection des gens beaucoup plus rapidement et plus facilement au milieu de la pandémie.

En revanche, le président a confirmé que, bien que la mesure semble sévère, il est nécessaire d’empêcher le système hospitalier de s’effondrer en raison de la propagation du coronavirus.

“C’est un risque épidémiologique grand et dangereux, ces mesures que nous prenons en guise de couvre-feu préventif tôt le matin peuvent nous empêcher de devoir à terme faire une quarantaine stricte en janvier, ce qui serait très dur pour l’économie”, a confirmé Daniel Quintero.

Concernant la quarantaine probable, le maire a mentionné que «Le risque est imminent, décembre est une période de super contagion. Finalement, si nous ne prenons pas les mesures adéquates aujourd’hui, il est inévitable qu’en janvier, nous serons en quarantaine stricte. ” Pour défendre cet argument, il a donné comme exemple la situation en Europe, où l’Allemagne a dû retourner à l’isolement parce que les cas de covid-19 ont augmenté, bien qu’il soit l’un des pays qui a le mieux géré la pandémie à l’époque.

À Medellín, l’occupation des unités de soins intensifs est de 82%, bien que la plupart des patients soient dus à des pathologies différentes.

En ce qui concerne la mise en œuvre d’autres mesures telles que le pic et l’ID, le maire de Medellín a déclaré à Blu Radio qu’elles sont toutes sur la table, et en fonction de l’évolution des chiffres de contagion, il sera décidé s’ils sont décrétés ou non.

“Tout est sur la table, nous continuerons à prendre plus de mesures en décembre, qui est un mois dangereux pour la contagion. Pour le moment, nous continuons avec l’interdiction des chèvres, le contrôle des jauges dans l’éclairage, et nous livrons également plus d’un million de masques dans la ville et dans les endroits qui présentent le plus grand risque de contagion“A dit Quintero à la station.

L’interdiction de l’utilisation des chivas de Noël à Medellín était l’une des mesures décrétées par le bureau du maire de Medellín, que Quintero a souligné dans son entretien avec Blu Radio, car, selon le président, ils étaient devenus des fêtards ceux qu’il était plus facile pour les citoyens d’être infectés.

