MADRID, 13 sept. (EUROPA PRESS) –

Le Bureau du Médiateur péruvien a averti que la motion de censure approuvée vendredi au Congrès « affaiblirait davantage notre fragile cadre institutionnel et mettrait en péril les efforts déployés pour surmonter les effets de cette pandémie ».

« La confrontation entre les pouvoirs de l’Etat affecte non seulement le renforcement de notre système démocratique, mais porte également gravement atteinte à l’exercice des droits fondamentaux de millions de Péruviens », a déclaré le Médiateur dans un communiqué.

En outre, le Médiateur avertit que «le pays traverse une crise sanitaire sans précédent», avec plus de 700 000 infections et plus de 30 000 décès «en plus d’innombrables violations des droits humains».

Quant aux enregistrements audio qui impliquent le président, Martín Vizcarra, dans une affaire de corruption, le Bureau du Médiateur a défendu la nécessité d’une « enquête approfondie par le ministère public, afin de déterminer les responsabilités pénales ».

En outre, il a fait valoir que la vacance due à l’incapacité morale permanente du président, comme ce type de motion de censure est officiellement appelé au Pérou, est une figure dont la configuration et les limites font encore l’objet d’un débat constitutionnel prolongé.

Pour toutes ces raisons, le Bureau du Médiateur a exigé que le Congrès se conforme strictement à ce qui est établi dans la Constitution politique et exerce de manière responsable et prudente le mandat qui lui a été confié, plus encore, dans un contexte d’urgence sanitaire.

En outre, il demande de laisser les forces armées en dehors du processus politique. «Notre institution exige que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif n’impliquent pas les forces armées dans la crise actuelle. Il appartient aux représentants des deux pouvoirs de l’État de résoudre ce conflit à travers les institutions fournies par la démocratie et l’État de droit constitutionnel. « , c’est fini.

Le membre du Congrès Edgar Alarcón a présenté ce jeudi devant la Plénière du Congrès péruvien des audios dans lesquels la voix du président est entendue coordonnant une réponse sur le cas de Richard Cisneros, connu sous le nom de Richard Swing, enquêté par le parquet et le Congrès pour des contrats présumés irrégulier avec le ministère de la Culture.

Les enregistrements ont conduit à l’ouverture d’un processus de vacance pour incapacité morale vendredi. Le vote final sur la motion de censure est prévu le vendredi 18 septembre prochain.