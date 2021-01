Raudal Angosturas I: Parc Naturel National de Tinigua. Photo: Parc naturel national, photographe Giovany Pulido.

Le travail d’enquête et l’analyse des suivis effectués sur les zones de plus grande déforestation de l’Amazonie colombienne, ont permis au Bureau du Procureur général de la Nation d’identifier que le La propriété La Esmeralda s’est développée illégalement à des fins agricoles, au cœur du parc naturel national de Tinigua, à proximité de la Serranía La Macarena et de la chaîne de montagnes de l’Est, dans le département de Meta. Lors des vérifications, il a été possible de vérifier que le abattage sans discernement de forêt et adaptation d’une superficie de 1139 hectares pour l’élevage et le soin du bétail, activités interdites dans les réserves forestières et les zones de protection de l’environnement.

La personne présumée responsable de cette affectation est Vidal Rojas Herrera, qui, selon les archives officielles, vendu plus de 21 000 têtes de bétail en deux décennies. De plus, selon les autorités, la zone déboisée pouvait accueillir jusqu’à 500 têtes de bétail en un an.

Rojas Herrera a été capturé par la police nationale à San Vicente del Caguán, département de Caquetá. Ainsi, un procureur de la Direction spécialisée contre les violations des droits de l’homme l’a accusée de crimes d’utilisation illégale des ressources naturelles et invasion d’une zone d’importance écologique particulière aggravé et incendie; et a demandé l’imposition d’une mesure d’assurance à son domicile. Le juge chargé du contrôle des garanties a accepté la demande. En outre, il a ordonné la destruction de la ferme, du parc à bétail et d’autres aménagements effectués, soi-disant, par les accusés dans le parc naturel national.

Cela peut vous intéresser: d’anciens employés de l’hôpital de Barranquilla ont protesté pour exiger le paiement de leurs salaires

Selon le Bureau du Procureur, la priorisation des délits environnementaux, définie dans la Direction stratégique 2020-2024, et avec l’appui des technologies, la changement accéléré et perte de couvert forestier en raison de l’élevage bovin. De même, il a été démontré que les activités illégales ont généré une fracture permanente, persistante et irréversible de l’écosystème; ils ont affecté l’approvisionnement en eau; chassé et exposé la faune; et transformé les caractéristiques du sol.

Cette stratégie a permis, depuis février 2020, il y a eu six opérations et 43 arrestations pour activités illégales comme élevage de bétail dans les parcs naturels nationaux et dans d’autres zones d’importance écologique particulière.

Le parc naturel national de Tinigua fait partie de la figure de l’organisation territoriale d’importance environnementale particulière du département de Meta et de la Zone de gestion spéciale de La Macarena (AMEM), qui inclus quatre parcs naturels nationaux: Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena et Tinigua, en plus de trois districts de gestion intégrée. Sur ce territoire, les écosystèmes andins, orinocenses et amazoniens convergent, ce qui lui confère une grande diversité biologique.

Par conséquent, dans le processus de mise à jour des plans de gestion des quatre parcs naturels nationaux qui font partie de l’AMEM, il a été convenu que chaque aire protégée devrait, à partir d’au moins certains de ses objectifs de conservation et de ses contextes particuliers, contribuer au maintien de la connectivité de l’écosystème qui commence dans le paramo à la zone terrière de l’Amazonie et des Orinocéans, afin de promouvoir la conservation de la biodiversité, le maintien des flux de matières et d’énergie et la fourniture de services écosystémiques.

Le parc naturel national de Tinigua a une grande importance hydrique, car contient quatre bassins versants: Rivière Guayabero, Rivière Guaduas, Rivière Perdido et Rivière Duda, qui permettent la formation de la rivière Guaviare et du macro-bassin de l’Orénoque. Les eaux en aval de la rivière Guayabero est le Raudal Angostura I, appelé par le parc Tinigua comme zone historique et culturelle, en raison de la Héritage culturel des peuples autochtones des groupes ethniques Tinigua et Guayabero de ce territoire.

Continuer la lecture: Ils échouent en faveur des habitants d’Islas del Rosario, dans leur lutte pour accéder à un service de santé décent