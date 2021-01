Six oiseaux sauvages et un mammifère exotique ont été transférés dans un bioparc de la municipalité de Cota. Photo: gracieuseté du secrétaire à l’environnement.

Le trafic d’animaux sauvages à des fins commerciales, pour la possession d’espèces ou la consommation humaine de viande, est un crime contre les ressources naturelles, qui implique également la maltraitance des animaux.

Ce crime est envisagé à l’article 328 du Code pénal, qui stipule que quiconque enfreint ces mesures devra purger une peine de prison de deux à cinq ans. et doit payer une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 salaires minimum mensuels légaux en vigueur.

Selon El Heraldo, jusqu’en juillet de l’année dernière, Selon les chiffres de l’Association des entreprises régionales autonomes et du développement durable (Asocars), dans le pays, 13 248 animaux sauvages ont été traités que les autorités ont saisis. En 2019, ce chiffre était de 18409 sur l’ensemble du territoire national.

Le bureau du procureur général a annoncé, dans un communiqué, que les personnes qui se livrent à ce comportement illicite, même en période de pandémie et avec des restrictions de mobilité dues au covid-19, utilisent les transports en commun pour essayer de passer inaperçues.

Face à ce problème, le parquet, à travers le Groupe spécial de lutte contre la maltraitance des animaux (GELMA); la police nationale, le secrétaire de district chargé de l’environnement et l’institut de district pour la protection et le bien-être des animaux mènent fréquemment des actions collectives et de contrôle dans toute la ville.

Selon les données de l’entité chargée de l’enquête, lors des contrôles dans le principal terminal terrestre de Bogotá, le dernier jour de retour du pont festif de Reyes, ils ont trouvé des irrégularités chez les passagers qui transportaient des animaux sauvages.

Le bureau du procureur a partagé dans sa déclaration que «Les procédures étaient accompagnées de Mac, un chien spécialisé dans la détection d’animaux sauvages. Grâce à son odorat aigu, un perroquet à tête jaune a été détecté et récupéré et allait être mobilisé à Cali (Valle del Cauca); Plusieurs kilogrammes de viande de chigüiro et de tatou (12 kg) ont été saisis, laissant Yopal à leur destination finale à Sahagún (Córdoba); et 40 œufs et une quantité importante de viande de tortue des Galapagos ont été trouvés », indique le document.

Selon le Secrétariat à l’environnement de Bogotá, l’objectif de ces opérations est de réduire le trafic d’espèces sauvages, «en particulier pendant le Puente de Reyes quand il y a un grand nombre de personnes qui reviennent de différentes régions du pays, après des vacances et des festivals. la fin de l’année”.

Il a également rappelé que l’extraction, la mobilisation, la possession et la commercialisation de spécimens sauvages est un délit environnemental, de plus, ces actions génèrent un déséquilibre dans les écosystèmes.

«Un animal sauvage n’est pas un animal de compagnie, lorsque nous le retirons de son habitat, de nombreuses espèces de faune et de flore sont affectées. De plus, quiconque s’engage dans cette conduite devient un lien dans le trafic d’espèces sauvages; Pour cette raison, celui qui chasse, capture, commercialise, achète ou transporte est responsable », a expliqué Alejandro Gaviria, coordinateur de GELMA.

La déclaration du Bureau du Procureur précise que ces actions d’enquête et opérationnelles font partie de la hiérarchisation des crimes contre la vie et l’intégrité physique et émotionnelle des animaux, “définie par le Procureur général, Francisco Barbosa Delgado, à la Direction Stratégique 2020 – 2024 ».

Cette orientation a permis à GELMA de mener 1901 enquêtes et 46 mises en accusation, et de traduire en justice 51 personnes en 2020.

Trafic d’animaux en 2020

Lors d’un dialogue avec El Nuevo Siglo en octobre de l’année dernière, le directeur de la protection et des services spéciaux de la police, le colonel Hernán Rosero Giraldo, a déclaré que la Colombie n’était pas étrangère au trafic illégal d’espèces animales en raison de sa grande biodiversité.

Selon ce médium, Jusqu’à présent, en 2020, 58,3 espèces au total ont été saisies toutes les 24 heures, 2018 étant l’année où la saisie la plus élevée a été enregistrée, avec une moyenne de 95 spécimens par jour.

Selon le directeur de la protection et des services spéciaux de la police, «jusqu’à présent cette année, la police a réussi à capturer 1 977 personnes. Parmi les capturés se trouvent 69 étrangers, répartis comme suit: un Australien, neuf Équatoriens, un Américain et 58 Vénézuéliens », comme il l’a expliqué au journal.

