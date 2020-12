Photo de fichier. Logo du contrôleur général de la Colombie à son siège à Bogotá, Colombie, 19 juillet 2019. REUTERS / Luis Jaime Acosta

Le bureau du procureur général et le bureau du contrôleur ont tous deux exigé des réponses du gouvernement d’Iván Duque et une plus grande action contre le processus de vaccination contre le covid-19, qui dans plusieurs pays du monde a déjà commencé.

Du côté du Bureau du contrôleur, un appel a été lancé pour qu’il y ait un effort budgétaire plus important et ainsi garantir plus de vaccins contre le coronavirus. Pour l’organisme de contrôle, les projections de vaccination pour 2021 incluraient un nombre proche de 20 millions de personnes en Colombie, et elles détaillent que dans cette population il y aurait des personnes prioritaires: les agents de santé (800000 personnes), les adultes de plus de 60 ans. (6,8 millions de personnes) et population présentant des comorbidités (6,4 millions de personnes).

Cependant, suite au plan du ministère de la Santé qui suggère “d’atteindre rapidement l’immunité collective (vaccination de 60% de la population du pays, environ 30 millions de personnes environ) pour contrôler le virus”, 10 millions de doses sont nécessaires plus qu’elle n’exige un effort plus important pour atteindre cet objectif.

Selon le contrôleur, c’est «Il est nécessaire d’élargir le champ des négociations directes et multilatérales, en vue d’attirer d’autres fournisseurs appropriés et sûrs, permettant à la population colombienne d’accéder en temps voulu aux vaccins; encore plus, en tenant compte du fait que grâce au mécanisme COVAX, la portée de la couverture serait limitée “.

De même, il a appelé les << institutions engagées dans la stratégie de vaccination >> à << avancer en temps opportun dans la planification et les préparatifs logistiques en ce qui concerne le transport, la distribution, le stockage et l'approvisionnement des produits biologiques, facteurs qui seront déterminants pour les bons résultats en ce domaine et bien sûr, dans le meilleur impact possible des ressources publiques. Chaque jour et chaque peso compte ».

Le bureau du procureur général exige la transparence du gouvernement

Face à ce même scénario, le procureur général de la Nation, Fernando Carrillo, a déclaré ce mardi, au milieu de la responsabilité du ministère public, que le gouvernement tardait à gérer le vaccin contre le coronavirus.

«Aujourd’hui, nous exigeons également du gouvernement national une transparence totale dans le traitement de la question des vaccins. Tout semble indiquer, et ils doivent nous convaincre du contraire, que nous sommes arrivés tard à la possibilité de vacciner les Colombiens dans les semaines à venir “dit l’avocat.

Le parquet espère que le ministère de la Santé enverra dans les prochains jours les réponses aux questions posées par l’organisme de contrôle sur le vaccin. En outre, Carrillo a annoncé qu’ils lanceraient une action préventive.

Dans le texte du ministère public envoyé au portefeuille de la santé, on lit: «Compte tenu du fait que près de cinq (5) mois se sont écoulés depuis cette réponse et qu’elle est attendue, des progrès importants seront accomplis en la matière et surtout qu’à partir d’aujourd’hui il y a des informations claires et précises devant tous les acteurs responsables. de la sélection, l’acquisition, le transport, la distribution et l’application au sein de la chaîne de valeur pour obtenir et appliquer le vaccin contre le covid-19, ainsi que le début du processus de vaccination sur le territoire national “.

Voici les questions que pose le procureur général:

1. Quels sont les progrès réalisés aujourd’hui par le MSPS dans le cadre des négociations bilatérales et au sein du mécanisme COVAX avec les laboratoires qui produisent le vaccin contre la covid-19? (discriminer par laboratoires).

2. Combien de doses de vaccins le gouvernement national a-t-il prévu d’acquérir en 2020 et 2021? Discriminer par année.

3. Dans quel mois est prévue l’arrivée des premiers vaccins covid-19 en Colombie et en quelle quantité?

Quatre. De quel budget dispose le pays pour les périodes 2020 et 2021 pour l’achat de vaccins contre le covid-19 et les sources de financement?

5. Quelle est la valeur d’achat unitaire estimée par vaccin?

6. Quel est l’objet de la population à prioriser pour l’application des premiers vaccins? (préciser le nombre et les critères de sélection)

Le ministère de la Santé dispose d’un délai de trois jours pour répondre aux questions posées au bureau du procureur général.