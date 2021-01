Photographie d’archive de l’ancien directeur de la police nationale. . / Mauricio Dueñas Castañeda / Archives

Bogotá, 14 janvier . .- Le bureau du procureur général (ministère public) de Colombie a limogé et disqualifié l’ancien directeur de la police nationale, le général à la retraite Rodolfo Palomino, pendant 13 ans pour avoir «influencé de manière irrégulière» un officier qui dénonçait un harcèlement présumé travail et sexuel dans l’établissement.

<< Le Bureau du Procureur général de la Nation a sanctionné l'ancien directeur de la police nationale, le général (r) Rodolfo Bautista Palomino López, avec renvoi et incapacité de 13 ans, alors qu'il était le décideur d'une réunion pour faire pression sur un autre fonctionnaire de l'institution pour qu'il se retire de ce qui a été consigné dans un bureau où il a porté quelques accusations contre le général (r) », a rapporté l'institution ce jeudi.

L’affaire concerne le témoignage du lieutenant-colonel de l’époque Reinaldo Alfonso Gómez Bernal, qui, le 5 mai 2015, a accusé Palomino, directeur de la police entre 2013 et 2016, de «harcèlement au travail» motivé par «l’amour et les prétentions sexuelles». vers.

La plainte indiquait que le général (r) Palomino avait ordonné au commandant du département de police de Cundinamarca, le colonel Flavio Heriberto Mesa, de contacter le colonel Ciro Carvajal Carvajal, secrétaire général de l’institution, de faire pression sur Gómez et de se rétracter de ce qui a été dit dans un bureau.

Palomino a démissionné de son poste le 17 février 2016 au milieu d’un scandale sur la «création et le lancement d’un prétendu réseau de prostitution masculine» au sein de l’institution, connue sous le nom de «communauté du ring».

Dans cette affaire, le ministère public l’a acquitté en novembre 2018, mais le procureur général, Fernando Carrillo, a décidé en deuxième instance de punir, à caractère disciplinaire, l’ancien directeur de la police.

SANCTIONS CONTRE TROIS OFFICIERS

Dans cette affaire, le chef de l’époque du bureau juridique de la police, le major John Santos Quintero Landinez, a également été démis de ses fonctions et disqualifié pour dix ans, et la sanction de renvoi et de disqualification de dix ans infligée aux colonels (r) Carvajal Carvajal et Table Castro.

Le ministère public a constaté que Palomino “a ordonné au major et aux colonels de rencontrer l’officier qui a déposé le document faisant état d’actes irréguliers du général” pour le convaincre de se rétracter de ce qui a été dénoncé.

Apparemment, en échange de l’abandon de la plainte contre Palomino, Gómez s’est vu proposer de l’absoudre d’une enquête disciplinaire en cours contre lui.

«À titre de considération, ils ont indiqué qu’il serait favorisé dans une procédure disciplinaire s’il atteignait la deuxième instance, puisque cette décision relevait directement du directeur général de l’institution», a expliqué le bureau du procureur général.

Selon l’institution, «il a été démontré avec certitude que le général (r) Palomino organisait des rencontres en dehors de l’action procédurale, et donc de manière irrégulière, à des fins contraires à l’éthique qui correspond au fonctionnaire».

De même, le bureau du procureur général a établi qu’une fois que Gómez Bernal avait déposé la lettre de rétractation à la suite des pressions exercées par les officiers, << le général (r) Palomino a choisi de ne pas se déclarer entravé dans le processus disciplinaire et en sa qualité de juge disciplinaire de deuxième classe. instance a statué en faveur de "Gomez.