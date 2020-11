Hirving «Chucky» Lozano a marqué le deuxième but du match (Vidéo: RMC Sport)

Ce jeudi a été une nuit importante pour lui Napoli. Après la nouvelle de la mort de Diego Armando Maradona, ce soir le club italien lui a donné le dernier adieu au footballeur le plus important de son histoire et qui a été champion de deux Scudettos, d’une Coupe UEFA, d’une Coupe d’Italie et d’une Super Coupe d’Italie à la fin des années 80.

Heureusement pour la mémoire de la star argentine, Les élèves de Gennaro Gattuso ont remporté la victoire (2-0). Au stade San Paoli, qui portera bientôt le nom du lauréat sud-américain, Naples a battu Rijeka lors d’un match de phase de groupes de la Ligue Europa.

L’un des protagonistes du match était Hirving “Chucky” Lozano, qui a marqué le deuxième but du match. L’attaquant mexicain, qui changement entré à la minute 64, était le révulsif dont le partenopei avait besoin.

Ce soir, le club italien a fait ses adieux au footballeur le plus important de son histoire (Photo: Ciro De Luca / .)

Dix minutes plus tard, Lorenzo Insigne a envoyé un front au centre qui a laissé le footballeur aztèque seul et devant le gardien de but. Lozano a affronté le gardien et avec un coup chaud pompé a réussi à marquer son premier but en compétition européenne cette saison.

Avec curiosité, la première entrée de la réunion était par un joueur de Naples. Le défenseur Armando Anastasio, du même nom que Maradona, a ouvert le score à la minute 41 ′, mais à sa mauvaise fortune c’était à la porte.

Avec ce résultat, Napoli a fermé dans le bon sens l’une des nuits les plus tristes du club, dans lequel des centaines de Napolitains ont renvoyé Diego Maradona avec des autels de fortune et des larmes versées par l’idole d’une ville qui s’identifie à sa vie extravagante et en même temps tragique.

Napoli a bien clôturé l’une des nuits les plus tristes du club, au cours de laquelle des centaines de Napolitains ont renvoyé Diego Maradona avec des autels de fortune et des larmes (Photo: Ciro De Luca / .)

Au-delà des chants, c’était joué “Les plus grands applaudissements du monde”, qui a commencé à la fin de la minute de silence précédant la réunion. “De chaque fenêtre de Naples, nous ferons ressentir les plus grands applaudissements jamais entendus dans l’histoire de la ville”, a écrit l’ancien joueur du club sur Instagram. Marek Hamsik.

“Nous crierons le nom de Diego pour que le monde sente que nous ne l’oublierons jamaisQue Diego est notre fils et frère bien-aimés », a ajouté l’ancien milieu de terrain de l’équipe céleste.

Pendant, les hommages se multiplient à Naples, où les panneaux lumineux qui donnent habituellement des indications routières émettent, depuis que la nouvelle de sa mort a été confirmée, des messages tels que «Chau Diego» ou «AD10S».

Le maire de la ville, Luigi De Magistris, a proposé que le Colisée porte le nom de la star argentine. Napoli a définitivement retiré le numéro 10 en 2006 et le dernier à le prendre a été l’attaquant argentin Roberto Sosa, qui a inscrit un superbe but contre Frosinone.

Hommage à Diego Maradona de Naples (Vidéo: Spécial)

L’équipe napolitaine portait le maillot numéro 10 et celui-ci et celui de la Rijeka rivalisaient avec un bracelet noir de deuil. En outre, ils ont célébré une minute de silence, comme toutes les équipes l’ont fait ce mercredi avant les engagements de la Ligue des champions.

Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre en raison d’un arrêt cardiorespiratoire. j’étais dans sa maison de San Andrés dans la région de Nordelta, dans la province de Buenos Aires, Argentine.

Mercredi dernier, 11 novembre a quitté l’hôpital d’Olivos après avoir été opéré le mardi 3 pour l’extraction d’un hématome sous-dural. De là, il a poursuivi la rééducation dans une maison louée à San Andrés, spécialement adaptée pour qu’il puisse continuer son traitement.

PLUS SUR CE SUJET

Une minute d’applaudissements et une finale décisive: le souvenir émouvant des rivaux de Diego Maradona au Mexique

“C’était magique”: les adieux sincères d’Álex Aguinaga à Maradona et le souvenir d’un obus qui n’est pas arrivé à Aguascalientes

“Maradona, incommensurable”: radiographie d’un génie qui a conquis le Mexique

“Vous laissez la main de Dieu”: l’hommage émouvant à Maradona au stade Azteca