But de Nicolás González pour Stuttgart

“Jusqu’à ces dates de qualification, personne ne me connaissait et beaucoup se moquaient de moi, mais maintenant que tout le monde me connaît, je ferme beaucoup de gueules.”

Nicolas Gonzalez Il a pris la critique qu’il y avait dans le précédent à l’égalité 1 à 1 contre le Paraguay à La Bombonera (il a joué 3, malgré le fait qu’il joue habituellement en tant qu’avant-centre ou ailier) et les a transformés en motivation. L’émergence de la carrière Argentinos Juniors a transformé les critiques en éloges et a étendu son énorme présence dans le football européen.

Le champion panaméricain aux Jeux de Lima 2019 Il a encore fait l’actualité en marquant un vrai but pour Date 8 de la Bundesliga lors de la visite de Stuttgart à la maison de Hoffenheim. L’attaquant de 22 ans a pris le ballon dans le coin droit de la surface et À toute vitesse et en dribblant, il s’est débarrassé de quatre rivaux et avec un pied gauche bas, il a surmonté la résistance d’Oliver Baumann pour mettre l’égalité temporaire dans PreZero Arena.

González, qui vient de marquer lors du nul contre les Guarani et lors de la victoire contre le Pérou à Lima, traverse un énorme cadeau. L’attaquant a inscrit 13 buts choquants lors de ses 17 dernières apparitions officielles -5 étaient les 5 derniers matchs-. Si ces chiffres sont ventilés, deux cris ont été avec le maillot albiceleste et le reste avec celui de Stuttgart, dont 3 depuis que son équipe a réalisé le retour dans la catégorie la plus élevée du football allemand.

Nicolás González a inscrit 13 buts lors de ses 17 dernières présentations officielles (. / EPA / Matthias Hangst)

«C’est un garçon qui est dans un bon moment. Lors du premier appel, nous avons eu sa blessure, mais il a récupéré le niveau. Nous pensons qu’il peut nous donner beaucoup dans le milieu de terrain, nous avons également Joaquín (Correa) ou Papu (Gómez) qui peuvent nous donner des options depuis le banc. Espérons que le bon partenariat qu’il avait avec Lo Celso se renouvellera », a souligné Lionel Scaloni avant le choc avec Ricardo Gareca.

Cependant, tous ne sont pas bons pour l’ancien Argentinos Juniors, puisqu’il a dû être remplacé à 31 minutes de la première mi-temps. Il a été remplacé par l’Autrichien Sasa Kalajdzic.

Malgré tant de l’Argentin, ceux dirigés par l’Américain Pellegrino Matarazzo ont attiré atrocement par 3 à 3 lors de leur visite à la maison Hoffenheim et n’ont pas réussi à entrer dans la zone de compétition internationale (avec 11 unités, ils sont l’un de Unión Berlin, dernier à entrer en Ligue Europa). Son compatriote Mateo Klimocivk – fils de Diego, idole de Wolfsburg -, quant à lui, a rejoint le complément de l’allemand Daniel Didavi.

