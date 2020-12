Thalía et Tommy Mottola sont toujours aussi amoureux que le 2 décembre 2000, l’année de leur arrivée à l’autel (Photo: Instagram: @thalia)

Ce mercredi 2 décembre, le couple composé de Thalía et Tommy Mottola a célébré 20 ans de mariage avec style, car en plus des félicitations et des messages d’amour émouvants dans leurs réseaux sociaux respectifs, le producteur de musique n’a pas manqué la date et a consenti à sa femme à la maison. Et c’est que le Mexicain et l’Américain ont montré leur amour avec de nombreux messages qui ont été envoyés sur Instagram, où ils ont également montré des clips et des photos du jour de leur arrivée à l’autel.

Pour commémorer les deux décennies de cette somptueuse cérémonie qui a eu lieu dans l’emblématique cathédrale Saint-Patrick de New York, l’ancien président millionnaire de Sony Musique surpris la star mexicaine avec un dîner fait maison et un cadeau d’anniversaire luxueux. C’est l’homme d’affaires d’origine italienne qui a diverti son partenaire avec un dîner à la maison et un «cadeau modeste» de luxe pour célébrer cette date spéciale.

“C’est notre dîner d’anniversaire, regardez quel délice!, Du saumon fumé, des pommes de terre, du caviar, ainsi que des tomates fraîches de notre propre jardin, notre livre d’anniversaire… quoi de mieux? “dit le magnat à propos de la nourriture disposée sur la table.

Tommy Mottola a partagé une vidéo de ses photos de mariage, mise en musique avec la marche de mariage (Vidéo: Instagram @tommymottola)

Immédiatement après, l’entrepreneur de l’industrie de la musique s’est concentré sur la soi-disant “reine des telenovelas des années 90”, qui portait une tenue spéciale pour ce gala dans les tons moutarde et terre, et a ajouté: “Bien sûr, l’amour de ma vie …”.

Dans la vidéo, vous pouvez voir qui était également le mari d’une autre diva de la musique, Mariah Carey, donnant à la mère de ses deux enfants des échantillons de son amour. elle vingt ans après lui avoir donné «oui» au mariage dont on se souvient où le Mexicain portait une robe à traîne «kilométrique». Mottola n’a pas hésité à chanter un “joyeux anniversaire à sa femme” impromptu, en modifiant les paroles du thème classique de joyeux anniversaire, à quel point il a supposé que sur la poitrine de l’actrice Maria du quartier il perché un bijou coûteux dans lequel le nombre 20 pourrait être distingué, faisant allusion à l’anniversaire qu’ils célèbrent.

En plus de la chère pendaison que Thalía porte pour commémorer la date spéciale pour le couple, Mottola a partagé un message romantique: «Joyeux anniversaire ma vie, mon amour, mon tout! @thalia Il y a 20 ans, nous avons marché dans l’allée de la cathédrale Saint-Patrick ».

La Mexicaine a posé heureuse et amusante avec la pendaison que son mari lui a offerte (Vidéo: Instagram @tommymottola)

«Ma vie entière a changé pour toujours et à jamais! Cela m’a pris du temps, mais Dieu est bon et il m’a apporté l’amour de ma vie, mon seul véritable amour. Là pour moi tout le temps, quoi qu’il arrive, inconditionnellement! Je suis avec vous maintenant et pour l’infini + l’infini », a écrit l’homme d’affaires.

De son côté, Thalía s’est également démarquée avec les mots qu’elle a dédiés au père de Sabrina et Matthew:

«Joyeux anniversaire mon amour. Ces 22 années ensemble ont été la plus belle chose qui nous soit arrivée dans cette vie. Il y a 20 ans, nous avons quitté la cathédrale Saint-Patrick pleine d’illusions et de plans et regardez jusqu’où nous sommes venus mon amour! Je vous aime profondément aujourd’hui et toujours et je remercie Dieu qu’ensemble nous puissions accompagner nos enfants dans cette vie. Joyeux 20 ans de mariage mon cher Tommy Mottola! “

Thalía et Tommy se sont rencontrés grâce à un ami commun: le producteur Emilio Estefan. Leur première rencontre a eu lieu lors d’un rendez-vous romantique “aveugle” en 1998 et ils sont arrivés à l’autel le 2 décembre 2000. Sept ans plus tard, ils sont devenus parents de Sabrina Sakäe et en 2011, Matthew Alejandro est né, formant la famille Mottola.

