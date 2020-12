Daniella a partagé une vidéo il y a quelques mois nageant dans la mer pour la première fois après son opération.

L’ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez a été une source d’inspiration pour de nombreux Colombiens depuis cette année, elle a dû subir l’amputation d’une de ses jambes. Dans les réseaux, elle a montré comment elle a appris à nager, à faire du vélo et, maintenant, elle a partagé avec ses followers qu’elle avait reçu un cadeau avec lequel elle espère terminer l’année très heureuse.

Selon une publication du mannequin sur ses réseaux sociaux, ils lui ont donné un camion; Daniella a profité de l’occasion pour remercier son frère, qui a été la compagnie de ses aventures pour reprendre son quotidien.

«Aujourd’hui, un défi plus accompli avec vous @rickialvarezv, même avec mon pied droit blessé, vous étiez à côté de moi pour me donner la tranquillité d’esprit et la confiance que je peux tout réaliser !! Je ne peux pas rentrer dans l’émotion! Grace a Dieu. La vie est plus belle quand on a de vrais amis ».

Dans la vidéo, Daniella court “quelques mètres” dans sa nouvelle voiture électrique, qui il ne peut manipuler qu’avec sa jambe et ses mains droites.

Il y a des jours, Álvarez, a répondu à un disciple qui lui a demandé si en raison de la situation qu’il avait vécue elle ne se sentait pas en sécurité avec son partenaire et la réponse en a surpris beaucoup.

“Pas du tout, quiconque est avec vous vous aime pour qui vous êtes, parce qu’il est heureux quand il est avec vous, parce qu’il partage vos idéaux, parce qu’il vous admire pour qui vous êtes en tant que personne et parce qu’il n’imaginerait pas sa vie avec quelqu’un d’autre que vous”a expliqué le présentateur.

L’histoire d’amour entre Daniella Álvarez et Lenard Vanderaa a commencé il y a plus de trois ans, mais en raison du sort, ils ont dû se séparer pendant un certain temps, même s’ils n’ont jamais cessé de parler, selon ce qu’ils disent.

Mais, la quarantaine a contraint l’acteur espagnol à rester en Colombie depuis mars dernier et au milieu de la santé de Daniella, leur relation s’est renforcée.

D’autre part, l’ex-reine a avoué que l’un de ses souhaits les plus chers est de devenir mère, après la question d’un disciple.

C’est une autre des vidéos que Daniella a partagées où on la voit faire du vélo, toujours avec son frère, et qui montre que pour elle il n’y a rien d’impossible en ce moment de la vie.