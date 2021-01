Poutine et Maradona, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie; Veronica Ojeda

Tout au long de sa carrière de footballeur – et même après avoir raccroché les crampons, bien qu’il ait toujours refusé de se définir comme un ancien joueur – Diego Maradona Il a été reçu et diverti par des dirigeants et des personnalités du monde entier, malgré les différences politiques qui peuvent exister.

C’est ainsi, par exemple, dans les années 80, il a rendu visite au pape Jean-Paul II au Vatican. Il l’a fait accompagné de Claudia Villafañe, d’ici là sa compagne, en plus de sa fille Dalma et de sa mère, Mme Tota. Le chapelet que le Souverain Pontife lui a donné cacherait une polémique. «C’est spécial», lui aurait dit Jean-Paul II en le lui tendant: cela ressemblait à ceux qu’il avait déjà donnés à Claudia, Dalma et Doña Tota. “Mais qu’est-ce qui est différent à ce sujet?” Le 10. “C’est que cela a été béni.” “Ah … et les autres non?!” Fut la réponse de Maradona, d’après ce qu’il révéla des années plus tard en se souvenant de ce moment.

Des années plus tard, une autre expérience similaire de Diego se fait jour. Avec différents protagonistes: Veronica Ojeda au lieu de Claudia Villafañe, et Vladimir Poutine au lieu du pape. Le don présente également des caractéristiques différentes: c’était un objet profane, aux antipodes de ce présent religieux.

La divulgation était de la responsabilité de l’avocat Mario Baudry, actuel partenaire d’Ojeda et défenseur des intérêts de son fils, Dieguito Fernando Maradona. Il est arrivé que l’avocat ait accordé un mobile avec le programme LEUR pour apporter des nouvelles sur l’héritage de la star -qui est décédée le 25 novembre dernier- lorsque le panéliste Barby Franco voulait confirmer certaines informations.

«Je crois comprendre que le président Poutine a donné à Maradona un arbre d’or et de diamants. Pourraient-ils le trouver? », A consulté l’associé de l’avocat Fernando moqueur. “Non, il a donné ça à Veronica,” clarifia Baudry. “Et où l’avez-vous?!” Voulait savoir le chauffeur Ange de Brito. «Il l’a sauvé», fut la réponse. Il n’y a pas de détails sur le moment où cela s’est produit: «C’était il y a plusieurs années». Cependant, il a apporté quelques précisions: «Si l’arbre est de taille réelle? Intello. C’est très petit. C’est un cadeau, quelque chose de très petit », a prévenu l’avocat, précisant qu’il est très courant que le partenaire d’une personne divertie par un président reçoive un cadeau.

“Diego s’est avéré être l’un des nôtres”, a déclaré Poutine lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, à laquelle Maradona a assisté en tant que spectateur. Fervent admirateur de lui, le président russe lui a accordé – unilatéralement – la citoyenneté de son pays. Il l’a également reçu au palais du Kremlin.

Diego et Verónica se sont rencontrés en 2005 lors d’un mariage à Villa Fiorito. C’était le premier couple formel depuis sa séparation en 1998 de Dalma et de la mère de Gianinna. Après l’avoir accompagné dans des moments très délicats de sa vie, et avoir été à ses côtés à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, alors qu’il était le manager de l’équipe nationale argentine, Ojeda a eu un fils: Dieguito Fernando est né en 2013. Des mois plus tard, et en Une relation qui a connu des rebondissements, ils ont définitivement rompu, au-delà d’une certaine approche fin 2018.

Ce mardi, Verónica lui a fait ressentir toute sa colère – à la fois dans différents messages sur les réseaux sociaux et dans les déclarations de Baudry lui-même – à propos d’un document de lettre qui a été envoyé à Dieguito Fernando. Il s’agissait d’une notification concernant les poursuites engagées par El 10 contre son ex-épouse, Claudia Villafañe, sans aucun effet juridique ni validité. Et Dalma, Gianinna et Jana, pas comme ça Diego Junior, qui vit en Italie. J’ai été signé par l’avocat Yamil Castro Bianchi, partenaire de votre collègue Matías Morla, le dernier avocat de Maradona.

La fureur d’Ojeda résidait dans le fait que l’ordre que le facteur lui avait envoyé était que le garçon, âgé de sept ans seulement, le signe. “Ils ne le mettront jamais dans la boue”, a-t-il déclaré.

