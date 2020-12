Toronto (Canada), 30 novembre . .- Le gouvernement canadien a annoncé ce lundi qu’il élaborait un plan pouvant atteindre 100 milliards de dollars canadiens (environ 76 milliards de dollars américains) pour relancer son économie, détériorée par la pandémie.

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a annoncé les plans à la Chambre basse du Parlement canadien, notant que le déficit budgétaire devrait atteindre 381,6 milliards de dollars (290,016 milliards de dollars) cette année, même si elle n’a pas exclu que si la pandémie continue de s’aggraver s’élève à environ 400 milliards de dollars canadiens (304 milliards de dollars américains).

Freeland a annoncé que les détails du plan de relance triennal seront annoncés dans les mois à venir et que cela dépendra de l’évolution de la pandémie dans les semaines à venir.

Le plan présenté ce lundi indique qu’Ottawa prévoit de dépenser entre 3 et 4% du produit intérieur brut (PIB) pour relancer l’économie.

En juillet de cette année, le ministre des Finances du Canada de l’époque, Bill Morneau, avait prédit que le déficit budgétaire du pays s’établirait à 343,2 milliards de dollars canadiens (260,832 millions de dollars américains) en raison des mesures adoptées pour répondre à la crise provoquée par la pandémie de covid-19 et la baisse des revenus.

Le Canada a alloué des centaines de milliards de dollars à des programmes pour apporter une aide financière au secteur privé et aux particuliers face aux verrouillages successifs que les autorités ont décrétés depuis le printemps pour réduire la propagation du coronavirus.

Avant la pandémie, le gouvernement canadien avait prédit que pour l’exercice 2019-2020, le déficit s’établirait à 19,6 milliards de dollars (14,896 milliards de dollars), un chiffre alors considéré comme élevé.

Freeland a justifié lundi les plans budgétaires du gouvernement en notant qu’il s’agit du défi le plus sérieux auquel le pays a été confronté depuis la Seconde Guerre mondiale: “C’est le choc économique le plus grave depuis la Grande Dépression et la pire crise sanitaire depuis la Grande Grippe de il y a un siècle », dit-il.

«Les Canadiens devraient savoir que le gouvernement fédéral sera là pour les aider à s’en sortir», a ajouté Freeland.

Le vice-premier ministre a ajouté: “Nous allons passer l’hiver à travailler avec les Canadiens en vue des budgets 2021 pour planifier et préparer nos investissements pour le moment où le virus sera sous contrôle. À ce stade, nous serons prêts à accélérer.”