Le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne (. / EPA / ANTHONY ANEX)

Le Canada a estimé ce dimanche que la victoire de Joe Biden aux élections américaines était une “bonne nouvelle” pour le pays. “Je crois que Joe Biden et le vice-président Harris apporteront une plus grande stabilité et prévisibilité à notre relation.”François-Philippe Champagne a déclaré à CTV News.

“C’est la relation la plus importante que le Canada entretienne … Que ce soit sur la scène internationale, dans nos relations bilatérales, c’est une bonne nouvelle et nous pourrons très bien travailler” avec un gouvernement Biden, a ajouté le chef de la diplomatie canadienne.

“Que ce soit le changement climatique, le grand défi que nous avons avec le covid-19 ou la reconstruction de l’économie, je suis très optimiste”, a-t-il assuré.

Le chancelier canadien a salué le «discours sur la science» du démocrate lors de son discours de victoire samedi soir, et sa promesse de créer, à partir de lundi, un comité d’experts pour établir un plan de lutte contre la pandémie en covid19. Champagne a exprimé le souhait qu’Ottawa et Washington travaillent ensemble sur un certain nombre de questions, telles que les chaînes d’approvisionnement, la frontière commune ou les vaccins.

Joe Biden a assuré que l’une de ses priorités sera la lutte contre le coronavirus (. / Peter Foley)

Ce dimanche, l’équipe de campagne de Biden a assuré qu’elle travaillait déjà sur la transition, en mettant l’accent sur la lutte contre le coronavirus.

“Le travail commence immédiatement”Le directeur adjoint de la campagne de Biden a déclaré dimanche, Kate Bedingfieldsur “Meet the Press” de NBC. Le chef démocrate et son équipe iront également de l’avant avec le travail d’élire des fonctionnaires qui serviront pendant son administration.

«Le travail de transition va vraiment commencer cette semaine. (Biden) passera des appels. Il annoncera au peuple américain comment il va tenir ses promesses électorales », a ajouté Bedingfield.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a félicité samedi Joe Biden pour sa victoire aux élections américaines (. / EPA / STR)

Le président élu a clairement indiqué samedi que lutter contre la pandémie était une priorité absolue. Son directeur de campagne adjoint a déclaré que le dirigeant démocrate prévoyait de créer lundi un groupe de travail sur les coronavirus pour tracer la voie à suivre, dirigé par l’ancien chirurgien général américain Vivek Murthy et l’ancien commissaire de la Food Administration. et médicaments, David Kessler.

Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada Et la frontière que les deux partagent – la plus longue du monde – est fermée depuis le début de la pandémie de coronavirus, et le restera au moins jusqu’au 21 novembre.

Premier ministre canadien Justin Trudeau a été l’un des premiers dirigeants à féliciter samedi Biden et Kamala Harris pour leur victoire, moins d’une heure après sa projection par les médias américains.

