Le gouvernement du Canada a signalé que dans le dernier bulletin quotidien sur le coronavirus aucun défunt n’est inclus, ce qui n’était pas arrivé depuis le 15 mars, au milieu du déclenchement de la pandémie.

Bulletin il comprend 702 nouveaux cas, pour un total de 135626. Le nombre de morts est inchangé à 9 163, selon les informations recueillies par la télévision publique canadienne, CBC. Quant aux patients guéris, il y en a déjà 119 674.

La responsable de la santé publique, Theresa Tam, a reconnu que il y a une augmentation progressive des cas dans certaines provinces du pays, pour lequel il a défendu le resserrement des restrictions pour « ne pas revenir en arrière ».

« Je pense que c’est une adaptation (…) Nous devons surveiller très attentivement afin que la situation ne s’aggrave pas à un point que nous ne pouvons pas gérer », a déclaré Tam d’Ottawa après avoir présenté le rapport, vendredi soir.

Ainsi, il a prévenu qu’avec l’arrivée des températures plus basses, il y aura plus de monde à l’intérieur et il faudra « s’occuper de ce qui se fait à la maison et ailleurs ».

Pendant ce temps, chaque région impose les restrictions qu’elle juge appropriées, telles que Québec, qui a interdit les karaokés publics et les bars devront enregistrer leur présence.