Image d’archive du candidat présidentiel du parti Morado, Julio Guzmán. . / Ernesto Arias / Archives

Lima, 18 janvier . .- Le candidat présidentiel du parti Morado, Julio Guzmán, a assuré ce lundi que “s’il est élu, nous n’allons pas pardonner à Fujimori”, se référant à l’ancien président péruvien Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour violations des droits humains.

Dans un entretien avec Canal N, Guzmán, un candidat du même parti que l’actuel président, Francisco Sagasti, a répondu au sujet d’un hypothétique pardon pour Fujimori, après que sa fille et également candidat à la présidentielle Keiko Fujimori ait annoncé qu’il lui pardonnerait en cas de victoire aux 11 élections. avril prochain.

“Indépendamment de la question juridique, la grâce de M. Fujimori est une insulte à tous les Péruviens”, a déclaré Guzmán, troisième en intention de vote avec 7%, comme la candidate de gauche Verónika Mendoza.

Keiko Fujimori se classe deuxième en intention de vote avec 8%, tandis que l’ancien maire George Forsyth est le favori avec 17%, selon le sondage de la société Ipsos publié dimanche.

PARDON INACCESSIBLE POUR FUJIMORI

Depuis qu’Alberto Fujimori a été reconnu coupable de crimes contre l’humanité, il ne peut pas être gracié conformément au droit international et cela a été ratifié par la Cour suprême de justice du Pérou.

Au lieu de cela, Guzmán a critiqué le fait que Keiko Fujimori «choisisse toujours une campagne présidentielle pour s’excuser», à la suite de l’interview qu’il a donnée à un dimanche où il a parlé de son père en larmes et de son désir de le voir sortir de prison.

Keiko Fujimori a fait l’annonce de la situation de son père après la publication du sondage, déclarant qu’il était également en tête, avec l’ancien président Ollanta Humala, la liste des candidats qui reçoivent le plus de rejet de l’électorat.

Le sondage Ipsos a révélé que 71% des Péruviens “ne voteraient certainement pas” pour Fujimori, tandis que 73% ne voteraient pas non plus pour Humala.

FUJIMORISMO SOUTIENT LE CANDIDAT

Le secrétaire général de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a déclaré au RPP Noticias que «ce que (Keiko) a indiqué, pour que ce soit absolument transparent, c’est que dans ce cas, si elle reçoit le soutien de la population, elle prendra la décision de lui accorder une grâce. au président Fujimori, avec qui nous sommes tous d’accord dans le parti. “

Galarreta a confirmé que le lien entre Keiko et son père avait été rétabli, après avoir eu des divergences ces dernières années, et a déclaré que “aujourd’hui l’approche est très familière”.

“Il la conseille, bien sûr, pas tout le temps; au moins, elle reçoit des conseils et un soutien du président Fujimori”, a-t-il dit.

Keiko Fujimori a purgé deux peines de détention préventive pendant que le bureau du procureur enquête sur elle, avec son parti, pour le prétendu financement avec de l’argent illicite de ses campagnes présidentielles en 2011 et 2016, dans lesquelles elle aurait reçu de l’argent de la société brésilienne Odebrecht.