Le 19 novembre, le Sénat mexicain a approuvé la dépénalisation et la réglementation de l’usage récréatif personnel de la marijuana (Photo: . / Mario Ruiz / File)

Après le 19 novembre dernier Le Sénat du Mexique a approuvé la décriminalisation et la réglementation de l’usage personnel récréatif de la marijuana dans tout le pays en général, ce serait envisageant une taxe spéciale sur le cannabis.

Selon une étude de Institut du Sénat Belisario Domínguez, Les Les ressources obtenues pourraient être utilisées pour décourager leur consommation, ainsi que des traitements médicaux et des soins pour les addictions., semblable à d’autres pays.

Dans le document intitulé “Quelques expériences internationales sur les taxes sur le cannabis», Préparé par le chercheur José Luis Clavellina Miller, souligne qu’en dehors des licences et des permis de commercialisation du produit, d’autres pays ont demandé les droits d’accise basés sur le prix du produit, le prix et / ou l’activité de la substance.

Par exemple, il souligne qu’aux États-Unis, les gouvernements locaux ont un impact important sur la réglementation et conception et taux d’imposition appliquée aux activités liées au cannabis.

Les gouvernements locaux ont une influence importante tant en termes de réglementation que de conception et de taux d’imposition (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

Il souligne également que la conception des taxes sur l’utilisation de la marijuana doit tenir compte du degré de complémentarité et substitution avec d’autres produits tels que les boissons alcoolisées et le tabac. Les aspects ci-dessus permettront une estimation adéquate des revenus fiscaux pouvant être obtenus.

Il indique également qu’il est nécessaire de considérer que les taxes et les contrôles de prix établis sont décrits pour que ne finissent pas par inciter les consommateurs à s’approvisionner sur le marché illégal ou à augmenter leur consommation.

Enfin, l’étude indique que la participation des gouvernements des États à la réglementation et à la conception de la structure fiscale du cannabis pourrait être analysée par les États du Mexique, afin d’établir les taux d’imposition des États, afin qu’elle puisse être faire face aux problèmes liés à la consommation de cannabis au niveau local.

Le moment a été considéré comme historique par tous les législateurs (Franco Fafasuli)

Il convient de rappeler que dans le document généralement approuvé à la chambre haute, il indique que jusqu’à huit plantes de cannabis psychoactives par personne, qui doit rester dans la maison ou la maison de la personne qui le consomme pour son usage personnel. De plus, chaque personne peut transporter jusqu’à 27 grammes. La mesure comprend également la création de l’Institut mexicain pour la réglementation et le contrôle du cannabis, qui sera un organe décentralisé du ministère de la Santé. De même, sa commercialisation et même son exportation et son importation sont réglementées.

Le moment était considéré comme historique par tous les législateurs de tous les partis politiques représentés au Sénat. L’ère des interdictions, dans un pays comme le Mexique qui a été durement frappé par le trafic de drogue et la violence qu’il a provoquée, a marqué le premier pas vers un changement radical.

Cependant, certains analystes préviennent que la légalisation de la substance n’aura qu’un impact marginal sur les gangs de drogue, Car actuellement, le cannabis ne représente qu’un faible pourcentage des bénéfices des groupes criminels, dont les principales sources de revenus sont la cocaïne, les drogues de synthèse comme le fentanyl et le vol d’essence. Ou même la collecte de la parole les laisse plus, une activité dans laquelle les criminels extorquent de manière généralisée des petites entreprises à travers le pays.

