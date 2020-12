Pablo Matera avait été sanctionné par l’UAR, mais la sanction a finalement été supprimée (.)

Le 30 novembre, d’anciennes publications à contenu raciste écrites par certains membres de Les Pumas, parmi lesquels se distinguait le capitaine de l’équipe, Pablo Matera. La pertinence de ces tweets était telle que le nom de famille du joueur est devenu la tendance numéro un en Argentine. Quelques minutes plus tard, lui et un autre de ses compagnons, Guido Petti, Ils ont décidé d’annuler leurs comptes, donc tous les messages ont disparu.

En raison de la répercussion des événements, le Union argentine de rugby (UAR) suspendu la nuit de ce lundi pour Matera, Petti et Santiago Socino et révoqué le capitanat de Los Pumas de Matera. Cependant, quelques jours plus tard, l’agence a reculé dans sa décision et a choisi de ne pas punir les personnes impliquées.

Maintenant, plus de 20 jours après cette controverse, Matera a accordé une interview à Canal + de France où il a raconté sa version des événements. «C’était une mauvaise utilisation des réseaux sociaux avec un groupe d’amis de l’école. Une mauvaise blague. Je veux juste vous dire pardon », a déclaré l’aile du Stade Français dans une note qui sera diffusée en intégralité ce dimanche soir.

“J’imagine qu’il y avait beaucoup de gens qui se sont sentis blessés et offensés”, a déclaré l’athlète qui s’était déjà excusé via ses réseaux sociaux, avant UAR supprimera la pénalité.

Matera a assuré que ses tweets étaient “une mauvaise blague” (.)

«J’ai eu une période plus difficile. J’ai très honte. Toutes mes excuses à tous ceux qui ont été offensés par les atrocités que j’ai écrites », a déclaré l’aile de 27 ans à l’époque. «À ce moment-là, je n’imaginais pas qui j’allais devenir. Aujourd’hui, je dois prendre en charge ce que j’ai dit il y a 9 ans. Je suis également désolé pour mon équipe et ma famille pour le moment où ils vivent mes actions et merci aux gens qui m’aiment pour leur soutien », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

L’association qui régit le rugby en Argentine avait publié une déclaration pour expliquer pourquoi elle avait pris la décision de ne pas le sanctionner: «La commission disciplinaire a pris en compte et valorisé l’attitude des trois joueurs au cours de ce processus, et comprend qu’ils n’ont pas répété des actions similaires pendant ces plus de huit ans, et qui ont démontré pendant cette période être des personnes de valeurs fermes et honnêtes et dignes de se joindre à notre équipe. Le processus disciplinaire se poursuit et la Commission parviendra à une résolution finale dans les prochains jours conformément au calendrier de la procédure, dans ce premier cas, elle considère que le maintien des mesures préventives est inutile, pour lequel décide de lever la suspension des trois joueurs et de restaurer la capitainerie de Pablo Matera».

Le capitaine n’était pas le seul à avoir choisi le réseau social pour effectuer sa décharge, la même chose s’est produite avec ses collègues Guido Petti, deuxième ligne, et Santiago Socino, pute, qui ils avaient également publié des commentaires justifiant une position classiste et discriminatoire, qui ont également été fortement répudiés.

«Comme il est de notoriété publique, les messages que j’ai publiés sur Twitter en 2012. Je voulais vous dire que Je suis vraiment désolé et honteux de ce que j’ai dit. Pas d’humeur à le justifier pour les 8 ans qui ont passé, ces messages, qu’aujourd’hui je répudie complètement, ils ne représentent pas du tout la personne que je suis aujourd’hui. Je me suis trompé et je veux exprimer mes sincères excuses », a écrit Guido Petti.

Pour sa part, Santiago Socino, presque en même temps que leurs pairs, Publique: “Bonne nuit. Je suis vraiment désolé et honteux de mes paroles qui sont devenues virales aujourd’hui. Je veux m’excuser auprès de ceux qui ont peut-être offensé avec ce que j’ai dit à l’époque, et ce que je répudie absolument. Je n’ai jamais réalisé ce que ça pouvait causer, et je ne cherche pas à le justifier par l’immaturité avec laquelle je me suis comporté. Je m’excuse aussi auprès de ma famille et de mon club, c’est la façon dont Je ne voudrais jamais les représenter ».

Tweets racistes de Pablo Matera

