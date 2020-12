Image d’archive. Une personne subit un test sur écouvillon pour le coronavirus qui cause la maladie COVID-19 au Monument à la Mère. Le gouvernement mexicain a installé plusieurs tentes pour aider les citoyens à détecter le virus. Mexico, Mexique. 17 décembre 2020. REUTERS / Eyepix / Sipa USA / AUCUNE UTILISATION AU ROYAUME-UNI NI EN ALLEMAGNE

MEXICO CITY, 18 décembre (.) – La zone métropolitaine de la vallée du Mexique, qui comprend la capitale et l’État voisin du Mexique et abrite plus de 20 millions de personnes, reviendra en quarantaine stricte le week-end après la Augmentation des infections et des hospitalisations dues au coronavirus, a déclaré vendredi le sous-secrétaire à la Santé.

L’autorité, Hugo López-Gatell, a ajouté que la disposition sera en vigueur du samedi au 10 janvier.

En juin, les autorités mexicaines ont mis fin à deux mois d’enfermement, avec un programme progressif de réouverture des activités grâce à un système de surveillance épidémiologique par feux tricolores.

Lors du retour dans la zone avec la couleur rouge du feu de signalisation, seules les activités économiques jugées essentielles seront autorisées, selon les directives du «Feu de signalisation à risque épidémiologique» du ministère mexicain de la Santé.

