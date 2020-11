Des voisins du quartier de La Democracia rentrent chez eux pour nettoyer et tenter de récupérer leurs biens dans la ville d’El Progreso, département de Yoro, le 7 novembre 2020, après les inondations causées par Eta. . / Jose Valle

Tegucigalpa, 8 novembre . .- Le cardinal hondurien, Óscar Andrés Rodríguez, a exhorté dimanche l’ensemble de la population à contribuer à la reconstruction du Honduras après le passage de la tempête tropicale Eta, qui fait plus de vingt morts et 1 , 7 millions de personnes touchées.

“Merci Seigneur Jésus car la foi de notre peuple est claire, elle s’est manifestée, maintenant nous devons tous nous mettre dans notre propre condition pour aider à la reconstruction de notre pays”, a déclaré le cardinal lors de l’homélie célébrée aujourd’hui dans la Basilique mineure de Suyapa, dans l’est de Tegucigalpa.

Le Honduras peut “avancer, il va de l’avant, et nous devons continuer avec une foi faite de travail, de solidarité”, a souligné le religieux.

Il a souligné que la solidarité du peuple hondurien a permis à l’Église catholique d’envoyer cinq camions chargés d’aide humanitaire aux victimes d’Eta dans le département de Cortés, au nord du pays, la région la plus touchée par les inondations.

Rodríguez a invité tous les Honduriens à garder «la lampe de l’espérance allumée en attendant le Christ, le Sauveur du monde».

Les précipitations associées à Eta ont jusqu’à présent fait 25 morts au Honduras, plus de 1,7 million de personnes et des centaines de victimes sont toujours sur les toits de leurs maisons en attendant d’être secourues par les forces de secours.

«On nous a annoncé à temps que cette terrible tempête allait arriver», mais personne ne pouvait prévoir les dégâts qu’elle causerait, a déclaré le coordinateur également du Conseil des cardinaux, l’organe que le Pape François a créé au début de son pontificat pour l’aider dans le gouvernement du Église.

“Nous avons vu avec douleur combien de personnes sont mortes de cet ouragan”, a déploré le cardinal hondurien, qui a invité les citoyens à “ne pas vivre inconsciemment, à la recherche du pouvoir, du plaisir et de l’argent”.

Il s’est demandé: «Comment va notre foi, nous ne manquerons pas d’huile, nos lampes ne s’éteignent pas, car nous sommes de bon sens, de bon sens.

Il a également dit que dans le monde, il semble que “l’amour et l’espérance se perdent, nous sommes appelés à remplir la nuit qui nous entoure de Dieu jusqu’à ce qu’il arrive, il vient toujours à nous”.

Les religieux exhortaient la population «à ne pas gaspiller le don de notre vie et à ne pas vivre une vie superficielle, inconsciente tournée vers l’extérieur à la recherche de plaisir, de pouvoir et d’argent».

Il a également demandé à vivre l’instant présent et à ouvrir les yeux pour reconnaître la réalité telle qu’elle est et profiter du don de la vie et de l’espérance.

Le cardinal hondurien a exhorté les citoyens à parier sur “la vie et l’espoir, même dans les terribles difficultés auxquelles il faudra faire face dans un proche avenir”.